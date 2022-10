Sin sustento, casi 60 % de declaraciones de AMLO en "La Mañanera": Causa en Común

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Más de la mitad (59 por ciento) de las declaraciones emitidas en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, en materia de seguridad, no son sustentadas por las dependencias del sector a la hora de que le se requiere información por los mecanismos de transparencia.

Y sólo el 41 por ciento de las respuestas "concuerda totalmente" con las declaraciones de López Obrador en las conferencias matutinas, sin que ello signifique veracidad en la información y el 29 por ciento de las respuestas fueron "incompetencia", "inexistencia" y "reserva", reveló un estudio presentado este miércoles por Causa en Común.

La organización, encabezada por la activista, María Elena Morera Mitre, contrastó lo dicho por el presidente de la República y el gabinete de seguridad en 460 conferencias de prensa matutinas revisadas en las que se abordaron temas de seguridad, sobre las cuales realizó más de 2 mil solicitudes de acceso a la información a seis instituciones encargadas o vinculadas a tareas de seguridad: SSPC, Guardia Nacional, Ejército, Marina, Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Solicitudes de información "no dan sustento", acusan

Al presentar los principales hallazgos de este análisis, el académico Leonardo Núñez González, lamentó que la gran mayoría de las respuestas a las solicitudes información realizadas por Causa en Común, "no dan sustento a lo que se dice en las conferencias mañaneras, ya sea por parte del presidente a los secretarios de Estado".

En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, indicó que seis de cada 10 veces que se le pregunta algo, no hay ningún tipo de información que sustente lo que se dijo.

En el informe, la organización Causa en Común señaló que el 55 por ciento de las dependencias entregó información sobre todos los cuestionamientos; 17 por ciento, entregó información parcial; 15 por ciento, se declaró incompetente; 13 por ciento, la declaró inexistente; 2 por ciento, la declaró reservada.

"Ante de tomar protesta el presidente dejó en claro que como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, iban a realizar conferencias mañaneras; sin embargo, a lo largo de estos cuatros años los resultados no han sido los esperados, ya que las conferencias solamente sirven como un mecanismo de desinformación, manipulación de la información, propaganda y de amedrentamiento a todos los grupos de personas que el presidente cataloga como sus enemigos, en realidad no es un ejercicio de transparencia y no está llevando a un ejercicio más de pos verdad", comentó la activista María Elena Morera.