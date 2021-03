Sin transparencia en candidaturas Muñoz Ledo amaga con dejar Morena

Porfirio Muñoz Ledo advirtió que si no existe transparencia en el proceso de selección de candidaturas en los estados, renuncia a Morena.

El diputado federal acusó a Gabriel García, de haberse convertido en el operador de candidaturas y además utilizar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje dirigido a la militancia subrayó que él está en Morena porque es un partido democrático y con transparencia.

"Yo estoy en este partido porque es un partido democrático y jamás pensaría que mi amigo de tanto tiempo, un gran demócrata del país que se llama Andrés Manuel López Obrador, pudiese utilizar un instrumento antidemocrático encarnado en una persona que no tiene cargo alguno dentro del partido, para operar las elecciones regionales, eso sería el fin de Morena como partido democrático, yo no lo aceptaría, tienen mi renuncia por delante", exclamó.

Muñoz Ledo señaló que la figura de Mario Delgado, como dirigente nacional de Morena, se ha disminuido, y ahora apareció otro personaje.

"Yo no sé de dónde vino, aunque lo conozco (...) componía aparatos electrónicos, es muy bueno para la vida digital. Se llama Gabriel García, llegó incluso a ser senador y ahora tiene un suplente", comentó.

Muñoz Ledo mencionó que ha tenido varias denuncias de militantes de Morena, en todo el país, que señala a Gabriel García, como la persona que indica qué se debe hacer.

Acusó que dentro de las filas morenistas, se señala a García como un instrumento de la Presidencia de la República.

"Para mí es sumamente grave".

"No podemos aceptar que un gran movimiento democrático, el más importante en la vida contemporánea de México, se pudra en cacicazgos ocultos. Hay que solicitar, como un deber, la transparencia ¿qué está pasando?", manifestó.

El diputado hizo la petición pública de una explicación sobre lo que ocurre al interior del partido.

"No vayan a tener cuero que se arruga", subrayó, "tengan valor civil, todo esto lo hemos construido con valor civil, denunciemos toda mano escondida que dé órdenes, indicaciones sobre cómo se arman las listas de los estados, escudados por la impresión que se ha dado mediáticamente, de que depende del Presidente, así no es Andrés (Manuel López Obrador)".