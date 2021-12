Sin transparencia no hay democracia, advierte presidenta del Inai

Un día después de que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó presentar una controversia constitucional contra el "decretazo" del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de ese organismo, Blanca Lilia Ibarra, advirtió que "lo público tiene que ser cada vez más público", pues sin transparencia no hay democracia.

Al participar en el foro conmemorativo al Día Internacional contra la Corrupción, organizado por el Senado de la República, la comisionada presidenta del INAI advirtió que sin transparencia no hay democracia y remarcó que aunque ese organismo no tiene facultades para combatir la corrupción, sí hay una interrelación entre la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y las diversas modalidades que adquiere el combate a la corrupción.

"Sin transparencia insisto, la vida democrática se distorsiona y el desempeño de las instituciones públicas se vuelve ineficiente. Si bien es cierto, dentro de las atribuciones del INAI no se encuentra el combate a la corrupción, también es cierto que los actos de corrupción suceden en la obscuridad ante la falta de información", subrayó.

Además, defendió la existencia del Inai, pues con su creación -dijo-, el andamiaje institucional se fortaleció, además de que "gracias al Sistema Nacional de Transparencia y en colaboración con otras instancias como el Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Nacional de archivos, se ha configurado un campo de base de datos que facilita el acceso a la información pública con oportunidad y mayor certeza"

La comisionada presidenta del Inai Subrayó que la corrupción es un problema sistémico que requiere de la cooperación de las instituciones públicas, de todos los órdenes y niveles de Gobierno, así como de la participación vigilante y del escrutinio público de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

"Este día queremos confirmar esa necesidad de reafirmar la utilidad social de la transparencia, así como de la pertinencia de generar incentivos en escala nacional y local que contribuyan a fomentar la cultura de la honestidad y el reconocimiento social de los comportamientos y acciones no contaminados por la corrupción.

Tras destacar que el Inai ha instrumentado diversas acciones concretas para coadyuvar con las políticas y estrategias de combate a la corrupción, Blanca Lilia Ibarra insistió en que existe una relación próxima entre la transparencia y el combate a la corrupción que es necesario fortalecer en todas las modalidades en las que se despliega y ejerce el derecho de acceso a la información, "todo ello sin demérito de las políticas y programas, así como de las acciones que instrumentan las instituciones que de manera directa realizan investigaciones y promueven acciones para combatir la corrupción".

Sostuvo que lo público, cada día debe de ser más público, por lo que el Inai está comprometido con ello, "porque venimos de una propuesta ciudadana y nos debemos a la gente". Dijo que para que las relaciones entre las instituciones públicas y los ciudadanos se desarrollen bajo un ambiente de confianza, es preciso que las instituciones, en su condición de sujetos obligados, reafirmen su compromiso en el derecho humano de acceso a la información.

"Debate contra 'decretazo' no es tema político"

Blanca Lilia Ibarra, aseguró que la controversia que esa instancia presentará contra el llamado "decretazo" presidencial no es un tema político y confió en la actuación que tendrá la SCJN en este tema.

En entrevista en el Senado luego de participar en el foro el "Día Internacional Contra la Corrupción", informó que 4 o 5 días el Inai presentará controversia constitucional en contra del acuerdo o decreto presidencial que clasifica como información de seguridad nacional todas las obras de infraestructura del Gobierno Federal.

"Seguramente será los próximos cuatro, cinco días hábiles que el Inai presente a través del director general jurídico la controversia ante la Corte", apuntó.

Reiteró que el Inai acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante lo que se puede considerar como una vulneración al derecho ciudadano a conocer en qué se gastan los recursos públicos.

"Advertimos que con este acuerdo puede frenarse, limitarse el derecho a saber de las personas", dijo Ibarra Cadena quien aseguró que se existe confianza en lo que resolverá la SCJN este tema y controversia.

"Desde luego confiamos en la Corte, confiamos en las instituciones del país, pero sobre todo confiamos en que la ciudadanía debe de exigir siempre mejores cuentas y nosotros asumimos el rol que nos corresponde, este es un asunto que obedece efectivamente a un análisis técnico y jurídico y en ese sentido estamos actuando", agregó.

La presidenta del Inai rechazó que recurso jurídico contra el llamado decretazo presidencial que se interpondrá ante la SCJN responda a un interés político.

"Aquí no hay un tema político, aquí hay un tema que es para la sociedad, nosotros defendemos el derecho de ustedes, el derecho de las personas, de cualquier ciudadano que está detrás de un micrófono o detrás de una cámara y que quiere saber qué se hace con los recursos públicos", concluyó.