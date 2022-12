Sinaloa mantiene alerta sanitaria por casos de meningitis en Durango

A-AA+

CULIACÁN, Sin., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Con el brote de meningitis aséptica en el vecino estado de Durango, grupos de Protección contra Riesgos Sanitarios y de Protección Civil intensificarán la verificación de quirófanos, clínicas y hospitales del sector salud públicos y privados, en cuyas supervisiones se han clausurado cerca de 30 quirófanos y clínicas. El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, dijo que pese a que en Sinaloa no se tienen detectados casos de pacientes con meningitis, se mantiene una alerta sanitaria por la cercanía con Durango, en donde se reportan más de mil casos sospechosos.

Dio a conocer que en el caso de las clausuras de quirófanos y clínicas por no contar con toda la documentación en regla o no cumplir con las normas sanitarias y el personal calificado, los propietarios tienen que cumplir con todas las normas y requisitos para que puedan reabrir.

El funcionario estatal manifestó que, para fortalecer las acciones de verificación y supervisión, ahora se forman grupos de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Protección Civil y representantes de los ayuntamientos para que la verificación de todas las normas de operación sean verificadas.

Señaló que están muy atentos por la movilidad que se tiene entre Durango y Sinaloa para que en caso de detectar algún paciente sospecho de meningitis aséptica, se tomen todas las medidas sanitarias y se notifique a la Secretaría de Salud Federal.