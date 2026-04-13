Sindicato retomaría paro en el Metro

Ciudad de México.- Tras la tregua del fin de semana de trabajo normal, se prevé que este lunes integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) retomen las medidas de ausentismo y no laborar horas extras en la red del Metro.

Hasta el domingo por la tarde, personal del sindicato confirmó que se mantenía firme la protesta.

El paro escalonado del sindicato del Metro, que inició el pasado viernes, se detuvo sábado y domingo y se prevé será retomado este lunes, se debe a la exigencia de mejoras en el aspecto laboral, además de presupuesto y acciones para el mantenimiento a trenes e instalaciones de las 12 líneas, pues dicen que, de los 391 trenes, 70% no ha recibido mantenimiento.

El viernes pasado la medida de ausentismo laboral impactó en menos corridas de trenes, pues no hubo personal que pudiera manejar los convoyes.

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El SNTSTC expuso que al no salir todos los trenes por falta de personal, se dejaron de realizar 759 vueltas; 557 por falta de personal distribuidas en las 12 líneas, lo anterior generó retrasos en tiempo de traslado y alta afluencia en andenes.

En tanto, ayer, usuarios de la Línea 3 del Metro padecieron por tercer día de retrasos en el servicio, en esta ocasión por una revisión en vías que llevó a cabo personal del STC.