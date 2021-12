"'Sindicatos charros' no permitían avance de Transístmico", dice AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en el Istmo de Tehuantepec "no se podía trabajar" en la construcción del Tren Transístmico debido a una serie de actividades ilegales realizadas por sindicatos charros, hasta que llegó la Guardia Nacional.

Cuestionado durante su tradicional conferencia matutina, este miércoles, sobre prácticas indebidas de sindicatos que presuntamente imponen sus chantajes a empresas que construyen obras para el gobierno, el mandatario señaló que su administración ha avanzado en eliminar ese tipo de actividades.

"Eso lo enfrentamos en el Istmo, la construcción del Transístmico, no se podía trabajar, porque además asaltaban, robaban maquinaria, equipo. Ahora ya está la Guardia Nacional y ya se puede trabajar, pero era terrible lo que sucedía en Oaxaca... armados, con grupos de choque", afirmó.

"Es una práctica indebida, ilegal, porril, que tiene que ver con sindicatos charros, con líderes charros que extorsionan; esto se padece desgraciadamente, ya no mucho, porque hemos ido avanzando en eliminar estas prácticas ilegales de chantaje a empresas y a los mismos trabajadores".