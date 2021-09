Sinhue califica como un acto terrorista explosión en restaurante

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que el atentado con un "paquete explosivo" registrado anoche afuera del Restaurant Barra 1604, en Salamanca, es un acto terrorista en el que se utilizó una carga explosiva muy potente, y no se descarta la participación de la delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al intervenir el lugar para su resguardo, donde murieron dos hombres y cuatro personas resultaron heridas de gravedad, en el exterior del establecimiento los peritos localizaron "fragmentos de un dispositivo electrónico y múltiples fragmentos metálicos".

El mandatario confirmó que una persona de un servicio de envíos en moto entregó la caja con el explosivo al gerente del restaurante ubicado en el bulevar Faja de Oro, Mario Alberto Hernández Cárdenas, de 56 años, quien salió del negocio junto con Mauricio Salvador Romero Morales, de 41 años de edad, uno de los dueños.

El emisario del paquete también resultó herido de gravedad, al igual que tres personas más.

Dijo que se realizan diversas líneas de investigación sobre el suceso, entre las que no se descarta la participación de la delincuencia organizada y la extorsión, aun y cuando familiares de una de las víctimas (el gerente) dijeron que no habían sido amenazados o extorsionados.

"No descartamos ninguna línea de investigación, evidentemente el crimen organizado es una de ellas, pero no se descarta ninguna investigación. Lo único que les puedo adelantar de las primeras indagatorias, testimoniales de la gente que ahí estaba, es que sí llegan preguntando por la persona, gerente de este lugar, que es quien sale a recibir este paquete y sucede este hecho tan lamentable", enfatizó el mandatario.

Rodríguez Vallejo dijo que pidió al fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, que lleve las células que se requieran de investigación, de analistas, de inteligencia, de grupos tácticos para poder dar con los responsables. De entrada dijo que trabajarán cinco células en el caso.

A la vez se espera que la Secretaría de la Defensa Nacional dictamine el tipo de explosivos que se utilizó en el ataque.

"La verdad que es una carga explosiva muy potente por los daños que ocasionó no sólo por quienes perdieron la vida sino los heridos que son 4 y los daños que se ven hasta en los vehículos cercanos al lugar".

Dijo que el repartidor llevó el paquete explosivo en la moto, él se encuentra grave, hospitalizado. "Tenemos cuatro 4 personas muy graves". Dijo que el mensajero no está en calidad de detenido, pues lo prioritario es su salud.

"En este momento, no. No ha podido ni declarar. Está muy grave. Lo primero es salvar su vida".

Rodríguez Vallejo informó que habló con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para expresarle todo su apoyo y colaboración en el caso de la Federación, la Fiscalía (General de la República), atraiga el caso, como dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si es la fiscalía del estado quien continúe por el homicidio, y recuerden que también tenemos el tipo penal de terrorismo, por éste lo estará la fiscalía llevando a cabo y pediremos el apoyo que sea necesario", acotó.

Dijo que se está trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal, como nunca con el municipio (Salamanca) para detener la ola de violencia. "Tenemos que poner un alto ya a este tipo de ataques que cada vez van creciendo", puntualizó.