Sinhue contradice a AMLO sobre reunión en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Palacio Nacional un encuentro con el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y con los presidentes municipales de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Silao, con quienes abordó el tema de seguridad y abasto de agua potable.

A través de redes sociales, López Obrador dijo que en la reunión, en la que también estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se abordaron temas de interés público.

"Nos reunimos con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y las presidentas y presidentes municipales de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Silao de la Victoria. Tratamos asuntos de interés público, en especial lo relacionado con el agua y la seguridad".

No obstante, al término del encuentro, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez explicó que no abordaron el tema de seguridad.

"No se tocó el tema de seguridad, nos acompañó en la reunión secretario Gobernación, quien ha sido un enlace muy importante con los gobernadores y estuvo presente Germán Martínez, de Conagua", dijo el mandatario guanajuatense.

El gobernador panista dijo que la entidad ha mejorado en materia de seguridad pues el año pasado bajaron mil homicidios en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

"Claro, si pones el acumulado de los seis años, de lo que lleva el sexenio, evidentemente los primeros años fueron muy complicados, pero ahorita ya estamos en el octavo, ya no somos ni de los primeros", refirió Rodríguez Vallejo.

Rechazó que la violencia en Zacatecas de alguna manera afecte a Guanajuato: "De acuerdo Inegi, el estado que más bajó la incidencia delictiva con un 42.8%, mientras el país bajó un 9%; nosotros bajamos un 42.8%, el país bajó un 4% en homicidios, pero fue gracias a Guanajuato que bajó un 26-28% de homicidios y este año va a bajando todavía más".

Rodríguez Vallejo dijo que en el tema del agua le presentaron un proyecto con el presidente López Obrador para dotar de agua a Celaya, Silao, Salamanca, Irapuato y León luego de que se canceló la posibilidad de enviarla desde la presa "El Zapotillo", en Jalisco.

"Falta mucho que afinar, está avanzando muy bien pero hay una gran disposición del presidente de ayudar a Guanajuato", dijo.