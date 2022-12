Sismo despierta a los habitantes de CDMX este domingo

A-AA+

Algunos en pijama salieron de sus edificios tras escucharse la alerta sísmica en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Sismológico Nacional, se trató de un temblor de magnitud 6.

Mientras en las calles, como en Polanco e Iztapalapa, decenas de vecinos salieron a la calle como medida del protocolo para ubicarse en un lugar seguro ante la llegada del movimiento.

"¡Casi no se siente!", "¡Se siente leve!", fueron parte de las expresiones de habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza.

Se reporta que en la alcaldía Cuauhtémoc sí hubo desalojo en edificios.

La alerta sísmica que se activó a las 8:32 de este domingo 11 de diciembre hizo que los habitantes de Polanco salieran de sus departamentos y los empleados e de farmacias y laboratorios a activaran protocolos de seguridad.

Instantes después se sintió un ligero temblor casi imperceptible.

En la zona en la calle de Masaryk el inicio de una carrera ciclista se pospuso unos minutos.

No obstante en esta zona no hay incidentes mayores.