Sismo en Guerrero asusta a capitalinos por alerta de app

La mañana de este jueves se registró un sismo de 4.8 grados de magnitud con epicentro Coyuca de Benítez, Guerrero que no fue perceptible en la Ciudad de México pero que asustó a los capitalinos por la alerta que emitió una aplicación.

A las 8:31 de la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, de acuerdo con información del Sismológico Nacional.

De acuerdo con Sasmex, el movimiento no ameritó que se activara la Alerta Sísmica "porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecido".

--Alerta de app asustó a capitalinos

Sin embargo, a pesar de ello, varios usuarios en redes sociales manifestaron que sí recibieron la notificación a través de la aplicación SkyAlert que los alarmó al inicio de sus actividades.

Algunos usuarios compartieron que fue perceptible levemente en algunas alcaldías de la CDMX.

--Habrá simulacro en CDMX el 19 de mayo

El próximo 19 de mayo se llevará a cabo el primer simulacro del 2021 en la Ciudad de México, con la Coordinación Nacional de Protección Civil, que buscará reforzar y mejorar las acciones preventivas, de comunicación y respuesta del Gobierno, así como evaluar el Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México.

El simulacro será a las 11:30 horas y la hipótesis será un sismo con magnitud de 8.1 grados Richter con epicentro a 4 km al Sur de Papayo, Guerrero. A 296 km de la Ciudad de México, con una percepción en la capital muy fuerte y el tiempo de alertamiento será de 60 segundos.