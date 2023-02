SNDTSC hace protesta pacífica en la Secretaría de Cultura

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Integrantes del Colegiado General Ejecutivo del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) se manifestaron pacíficamente hoy desde las nueve de la mañana en la esquina de Río Támesis y Paseo de la Reforma, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Cultura.

"No podemos estar en esta circunstancia de indefiniciones", dijo, en entrevista el integrante del colegiado ejecutivo del SNDTSC, Enrique Roura. En la concentración hubo representantes y lonas con los pronunciamientos de diversas secciones del país: "En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tenemos representación prácticamente en los 31 Estados de la República, pero los llamamos secciones, hay representantes seccionales en Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Teotihuacán, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, entre otros. La demanda es resolver la instalación de la mesa y la procedencia de nuestros pagos en lo inmediato", señaló Roura.

El objetivo de la concentración, continuó, es que la Secretaría de Cultura intervenga como cabeza de sector ante "lo que estamos viviendo en el INAH. Es necesario que se asuma la importancia de los compromisos que se tienen desde hace años en la institución y, más recientemente, que los incrementos salariales que se pagaron equivocadamente desde noviembre de 2022 sean ya corregidos, recuperados y pagados correctamente a los trabajadores de Antropología".

Hay prestaciones y derechos de los trabajadores que no se ha permitido que se ejerzan, abundó; algunos de ellos datan de 2017, como es el caso de las promociones por grado académico. "Es decir, la posibilidad de que un compañero haya podido realizar los estudios oficiales y la obtención de un grado escolar da lugar a la posibilidad de un ascenso en el escalafón; ese procedimiento, optado desde hace 40 años en el Instituto, en realidad ha sido, repito, no ejercido desde 2017".

Otra de las demandas de las representaciones sindicales fue que los atendieran el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, Omar Monroy, y el director del INAH, Diego Prieto. Ni Prieto ni Monroy se hicieron presentes; en cambio se les ofreció la atención del secretario administrativo del INAH, Pedro Velázquez, y la coordinadora nacional de Relaciones Laborales, Lidia Zarco.

Ante esto, intervino la Secretaría de Gobernación para que Prieto y Monroy atiendan a los integrantes del sindicato el próximo martes, a las 19:00 horas; además se convocó a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto ("insistimos en solicitar su presencia").

También el sindicato mandó oficios a la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados para que intervengan en caso de que no haya respuesta.

El miércoles 1 de marzo, a las 10:00 horas, se darán a conocer los resultados de la mesa de negociación y, de no ser satisfactoria la resolución, las secciones del país darán a conocer las medidas que se tomarán.