SNTE defiende libros de texto gratuitos y destaca falta de capacitación

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Los

deben estar al margen de los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de los gobiernos, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),En entrevista, el tambiénde la labor del exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, pero subrayó que el principal problema de los actuales libros de texto de educación básica es que no ha habido lael"El problema de fondo que hay con estos libros y laes que no ha existido unaa los, a las maestras de primaria, de secundaria, de media superior respecto al manejo de la", advirtió.-----El SNTE defiende el legado de los libros de textoSeñaló que esto ha representado unpara los"Desafortunadamente, en el 2018, por ejemplo, había un presupuesto depara el tema de la actualización ydel. Pero ahora, por más que hicimos el planteamiento, se lograron incrementar 5 millones de pesos y se llegó a 230. Hay una diferencia enorme y no son suficientes esos recursos para que la Secretaría de Educación pueda emprender acciones importantes de capacitación", recalcó.Recordó que lossurgieron ena propuesta del SNTE, por lo que el sindicato lo sigue considerando unay un acto de indiscutible justicia social.Sin embargo, advirtió quea ladelen torno."Para nosotros la educación debería ser unay prevalecer por sobre losde los gobiernos. Sin embargo, ahora, con la, participaron más de milen su elaboración y nosotros queremos decir que todo es perfectible. [...] Los libros en esencia tienen un enfoque adecuado y las correcciones que tengan que hacerse estamos seguros de que serán aceptadas también por las maestras y losde México", apuntó.Cepeda Salas fue entrevistado al término de la reunión de ladel, que preside el