Soberanía no está a discusión: Sheinbaum

Tecomán, Col.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó claro que la única condición para trabajar de manera conjunta es el respeto absoluto a la soberanía nacional, la cual no está sujeta a negociación.

Durante un evento de Pensión Mujeres Bienestar, la Mandataria respondió a una publicación realizada en redes sociales por el presidente estadounidense Donald Trump, quien reposteó un mensaje en el que se cuestiona si México es o no un "narcogobierno".

Señaló que, probablemente, su homólogo estadounidense no está bien informado sobre la cooperación bilateral que actualmente existe entre ambos países en temas de seguridad.

"Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía y esa no está a negociación, que viva la soberanía y la independencia de México", expresó.

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Reiteró que México está dispuesto a mantener coordinación y diálogo con el gobierno estadounidense, siempre bajo principios de respeto mutuo e independencia nacional.

Trump reposteó este viernes un mensaje en su red Truth Social en el que un usuario cuestionó que México no fuera un "narcogobierno", luego de que la presidenta Sheinbaum Pardo declarara que su gobierno rechazó intervenciones de Estados Unidos en territorio nacional.

El 12 de marzo, la Jefa del Ejecutivo reiteró que Estados Unidos debe trabajar para controlar el flujo de droga y armas ilegales que entran al país, luego de que Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles de droga.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó que la relación en materia de seguridad entre México y EU ha alcanzado niveles históricos de colaboración, lo que ha permitido enfrentar los retos compartidos de tráfico de drogas y armas en beneficio de ambas naciones.