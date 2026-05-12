Soberanía no se negocia: Claudia

Ciudad de México.- En medio de las tensiones con Estados Unidos por la violencia y las recientes acusaciones contra políticos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que México es un país "libre, independiente y soberano", y su soberanía "no se negocia".

Durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad, realizada en el Heroico Colegio Militar, en Tlalpan, retomó el legado de Venustiano Carranza para subrayar que, frente a cualquier intento de injerencia externa, la política exterior mexicana seguirá guiándose por los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.

"México lo dijo claro entonces, y lo decimos hoy: es un país libre, independiente y soberano", expresó Sheinbaum ante integrantes del gabinete legal y ampliado, legisladores, representantes del Poder Judicial y mandos de las Fuerzas Armadas.

Acompañada por el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la Titular del Ejecutivo recordó que Carranza estableció un principio que, a más de un siglo de distancia, mantiene plena vigencia: "Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro".

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Señaló que la llamada Doctrina Carranza fue la respuesta histórica de un país que padeció invasiones, ocupaciones y presiones extranjeras, y que sentó las bases de la posterior Doctrina Estrada, eje tradicional de la diplomacia mexicana.

"Hoy, más de un siglo después, esos principios siguen guiando la política exterior de México, porque nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia", resaltó Sheinbaum.