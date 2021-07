Sobre liberación de Ovidio Guzmán "tengo mi conciencia tranquila", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene "la conciencia tranquila" sobre la orden que dio al Ejército para liberar Ovidio Guzmán, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante el llamado "culicanazo" ocurrido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar "El Sauz" de Culiacán, el presidente López Obrador refirió que de acuerdo con el informe que tuvo sobre la detención del Ovidio Guzmán podía poner en riesgo la vida de más de 200 personas.

El mandatario dijo que fue muy criticado por sus opositores por haber liberado al hijo de Guzmán Loera porque no quiso arriesgar al pueblo de Sinaloa.

"Yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia, y esto no se entiende en los autoritarios, fascistoides, que quisieran resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan, pues tengo mi conciencia tranquila".

El 17 de octubre de 2019, el Ejército llevó a cabo un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán requerido por la Justicia de Estados Unidos.

Las elementos castrenses lograron detener por unas horas al hijo del fundador del Cártel de Sinaloa en una vivienda en la capital del estado, pero dicha organización criminal por medio de comandos armados tomaron las calles y provocaron terror entre la ciudadanía para exigir su liberación.

Horas después del fallido operativo Guzmán López fue liberado y continúa como prófugo de la justicia.

Fuerzas armadas, con mística de respeto a los DH

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las Fuerzas Armadas y en su gobierno prevalece la mística de que siempre van a respetar el derecho a la vida, por lo que descartó cualquier riesgo de violaciones a los derechos humanos en su propuesta de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Si el gobierno que represento estuviese pensando en la represión, en la tortura, en la guerra, en el mátalos en caliente, en las masacres, entonces si había preocupación, pero no nosotros vamos siempre a respetar la vida y esa mística está en las FAM".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar "El Sauz" en Culiacán, Sinaloa, el titular del Ejecutivo dijo que las Fuerzas Armadas son las instituciones más reconocidas por la sociedad, por eso en ellas para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia.

"Se trata de instituciones muy consolidas, hablo del Ejército, de la Marina, muy respaldadas por los ciudadanos, son instituciones más reconocidas por el pueblo, lo vemos de acuerdo con encuestas del Inegi".

Presumió que la Marina tiene una aceptación de 88.3 entre los ciudadanos, el Ejército de 85.1% y la Guardia Nacional de 76.8%.

"Las Fuerzas Armadas tienen un comandante supremo que es el Presidente y si el Presidente y comandante supremo no ordena reprimir al pueblo nunca se van a cometer actos autoritarios que violen las libertades y los derechos de los ciudadano, depende mucho del gobierno que se tienen".