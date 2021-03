Sobreviviente de gripe española se vacuna contra Covid a los 104 años

"Nací en 1917 y hoy vine a vacunarme", afirmó Ana María Arriaga, quien detalló que acababa de cumplir 104 años, al hacer un ligero gesto cuando sintió que le inyectaron el brazo izquierdo con una dosis del lote de Pfizer.

Acompañada de su nieta, Ana María Arriaga llegó a bordo de un auto blanco a la Universidad Anáhuac a recibir la inmunización contra el Covid-19, luego de que siendo una niña sobrevivió a la pandemia de la gripe Española en 1918 en México.

"No me dolió la vacuna", afirmó la mujer, quien le tocó vivir la crisis y hambrunas que dejó la Revolución y ser de la primera generación de mujeres que tuvo el derecho a votar el 3 de julio de 1955.

Ana María formó una fila de más de tres horas para poder llegar al centro móvil de vacunación antiCovid-19 en el vehículo de su familia, del que no tuvo que bajar para que enfermeras del ISEM le aplicaran la dosis, en un ambiente festivo, con música y baile del personal del ayuntamiento de Huixquilucan, vigilado en todo momento por personal de la Guardia Nacional.

Otro adulto mayor de 101 años de edad, que no pudo ponerse en pie, llegó a bordo de una ambulancia que lo trasladó de Tecamachalco a la Universidad Anáhuac a una distancia de dos kilómetros.

Además, decenas de personas con oxígeno portátil pasaban en sus autos sin formar la kilométrica fila, para evitar el agobio de una larga espera.

María tuvo que bajar de la camioneta Ford en que viajaba, la cual se descompuso una cuadra antes de llegar a la Universidad y suplicó que la dejaran entrar caminando al recinto.

Autos Audi, Mazda, BMW y camionetas de alta gama fue la constante en los miles de vehículos que ingresaron a la Universidad Anáhuac, donde también llegaron taxis y autos de alquiler que formaron una fila kilométrica por avenida de Los Bosques hasta los límites con Naucalpan, para poder llegar al centro móvil de vacunación, donde la meta era vacunar este 29 de marzo a 7 mil adultos mayores, según informó el alcalde Enrique Vargas del Villar.