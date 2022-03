Sobrinas de cineasta fueron entregadas a su padre con ayuda de la SRE

CUERNAVACA, Mor., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- En el caso de las sobrinas del cineasta Nicolás Celis, entregadas a su padre de origen israelí la tarde del miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) jugó un doble papel porque mientras el canciller Marcelo Ebrard ayudó a boletinar los nombres de las adolescentes en el aeropuerto de la CDMX para evitar su salida del país, personal de esa dependencia ayudó al padre de las menores para lograr su custodia en juzgados y lo acompañaron a su salida de Cuernavaca.

En el expediente que obra en el Juzgado tercero de primera instancia de Morelos, consta la petición formal de la directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, Leticia Maki Teramoto Sakamoto, hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos para la entrega de las adolescentes Maya y Gal Dor El Medina, sobrinas del productor de la cinta Roma, a su padre israelí Guy Dor El para llevarlas a su país de origen.

La petición formal es robustecida por el magistrado presidente del Poder Judicial en el estado, Rubén Jasso Díaz.

"Quien literalmente hace esta petición es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa parte también es una circunstancia que no se ha hecho del conocimiento, pero quien pide se entreguen a las niñas es la misma Secretaría de Relaciones Exteriores de México", afirmó.

La versión del magistrado resulta importante porque la noche del miércoles el canciller Marcelo Ebrard intervino en el caso y ordenó boletinar los nombres de las adolescentes para evitar su salida del país, y de esa manera atendió la solicitud de ayuda del cineasta Guillermo del Toro, quien a su vez auxilió a su amigo el productor Nicolás Celis, al exhibir el asunto legal en la red social de Twitter.

"Yo no podría afirmarlo, pero viene firmado por una persona de la SRE, pidiendo que se cumpliera el regreso de las ciudadanas israelíes a su país", respondió Jasso Díaz.

La injerencia de la SRE en apoyo del padre de las adolescentes se acreditó asimismo con el acompañamiento de Bruce Omar Peña Cruz, jefe del departamento de Restitución Internacional de Menores de la SRE, durante la audiencia, la entrega de las menores y como parte del convoy de camionetas que partieron de Cuernavaca con las adolescentes.

Jasso afirmó que en el TSJ no se libró ningún procedimiento, sino que solamente se atendió un Pedimento de Restitución Internacional de las menores de edad del Estado de Israel, a favor de uno de sus ciudadanos.

Explicó que las menores fueron traídas a pasar las vacaciones de verano a la casa de su abuela materna en esta ciudad, pero una vez que transcurrió el periodo vacacional por el cual el padre dio autorización, no regresaron a su país de origen, y entonces se radicó el expediente en el Tercer Juzgado Familiar del Primer Distrito. El procedimiento, explicó el magistrado, se tramitó en términos del Convenio de La Haya sobre sustracción Internacional de niños, en el cual México e Israel forman parte.

Mónica Torres Paredes y Ana Katiria Suárez, abogadas de Carolina Inés Medina, madre de las adolescentes, informaron que la noche del mismo miércoles presentaron un amparo ante el juez sexto de Distrito, Salvador Flores, y obtuvieron una suspensión de la resolución dictada por la jueza tercero de primera instancia en Morelos, Laura Galván.

Lo que piden es cumplir integralmente la suspensión, que retrotraiga los efectos que causó dicha resolución al entregar de manera inhumana a las menores a su padre, y sobre todo que ordene la presentación de las menores, cuyo paradero se desconoce desde la noche del miércoles.

Con respecto al Convenio Internacional de La Haya, relacionada a la sustracción internacional de menores, afirmaron que combatirán sus preceptos porque la propia convención establece que el Estado se puede negar a la ejecución del Pedimento de Restitución Internacional cuando existan condiciones para ello, como la negación de los menores a irse con unos de sus padres.