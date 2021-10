Sociedad Española de Astronomía apoya a los 31 científicos acusados

Más de 150 investigadores de la Sociedad Española de Astronomía (SEA) hicieron pública una carta en la que expresaron su repudio por las "acciones desproporcionadas" que emprendió la Fiscalía General de la República (FGR), tras la denuncia que presentó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, en contra de 31 científicos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT).

A través de una carta, los investigadores españoles indicaron que recibieron "con preocupación" las noticias de los 31 miembros de la comunidad científica que fueron acusados de cuatro delitos: Peculado, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada.

"(Los científicos) se están viendo hostigados, e inmersos en un proceso, de una forma que calificar de terrible quizás no describa la situación en su justa medida", se lee en la misiva.

Los miembros de diferentes centros de investigación y universidades españolas dijeron que se adherían al comunicado del 12 de octubre de 2021 realizado por personal del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En ese documento, los miembros del Instituto dijeron que repudiaban "las acciones desproporcionadas que se han emprendido en contra de 31 científicos", en particular en contra del investigador José de Jesús Franco López, "astrónomo de talla internacional, miembro distinguido de nuestro Instituto, del cual fue Director por ocho años, promotor de la colaboración internacional en proyectos de gran envergadura, impulsor incansable del avance de la ciencia en nuestro país, así como de su divulgación, promoviendo proyectos como la Noche de las Estrellas, que ha acercado a centenares de miles de jóvenes a la ciencia. El hostigamiento y la desmedida acusación a su persona nos preocupa enormemente".

Además, dijeron que el manejo del caso "nos obliga a insistir que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe respetarse y toda persona debe ser considerada inocente hasta probar lo contrario" y que "toda persona señalada por algún supuesto delito debe tener acceso a la carpeta de investigación correspondiente para preparar su defensa; éste no ha sido el caso".

En cuanto a los cuatro delitos, los investigadores dijeron que "las causas que se imputan son desmedidas, tomando en cuenta que se trata de varias gestiones de una institución concebida para apoyar y fomentar el desarrollo de la ciencia en México. En ese sentido, consideramos que estas causas no son meritorias de una clasificación como delitos de 'Delincuencia Organizada' y 'Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita', y que no procede la intervención de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada".

Señalaron que "si la FGR considera que se ha cometido algún acto contrario a derecho por alguno de los imputados, debe presentar primero las pruebas, para que un Juez siguiendo las reglas de debido proceso y con objetividad, dictamine sobre estos casos".

Las acusaciones del Conacyt y la FGR parten de que el FCCyT era una asociación civil; sin embargo, los especialistas puntualizaron que "ninguna legislación debe ser aplicada de forma retroactiva. El Foro fue una organización que operó dentro de la Ley de Ciencia y Tecnología entre los años de 2002 y 2019 por lo que no le son aplicables las modificaciones del Estatuto Orgánico del CONACyT del 17 de febrero de 2020".

Asimismo pidieron que el órgano liderado por Álvarez-Buylla y la FGR de Alejandro Gertz Manero atiendan "la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión".

Entre los firmantes de la misiva están: Enrique Abad Jarillo, de la Universidad de Extremadura; Julia Alfonso Garzón, del Centro de Astrobiología; Marc Belcells, director del Isaac Newton Group of Telescopes; Lola Balaguer-Nuñez, del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya; José Luis Ballester Mortes, de la Universitat de les Illes Balears; Jose Luis Contreras González, de la Universidad Complutense de Madrid, y Romano Corradi, del Gran Telescopio de Canarias.

También suscribieron la carta Enrique Fernández Sánchez, de la Universidad Autónoma de Barcelona; David Galadí Enríquez, del Observatorio de Calar Alto; Josep Miquel Girart Medina, del Institut de Ciències de l´Espai; Ute Lisenfeld, de la Universidad de Granada; Josep Martí Vidal, de la Universidad de Jaén; Mercedes Mollá Llorente, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); Ascensión del Olmo Orozco, del Instituto de Astrofísica de Andalucía; Iñaki Ordóñez Etxeberria, del Planetario de Pamplona, y Yetli Rosas Guevara, del Donostia International Physics Center.