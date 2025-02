Por presunto delito sexual, solicitud de desafuero contra el 'Cuau'

El Presidente de la sección Instructora en la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, aseguró que "habrá debido proceso" en la petición de desafuero que solicitó la Fiscalía de Morelos en contra de Cuauhtémoc Blanco, a fin de que enfrente un proceso por el presunto delito de abuso sexual.

En entrevista al interior del recinto legislativo de San Lázaro, el diputado morenista confirmó que no han recibido la solicitud de manera formal, pero puntualizó que ya están a la espera de la notificación, y sostuvo que darán el debido proceso al caso sin que haya impunidad.

"Soy una persona de leyes, yo voy a garantizar que va a haber un debido proceso, se tienen que cumplir requisitos procedimentales, quien tendrá que probar responsabilidades no es la Cámara de Diputados, es solamente dar la oportunidad que se investigue, entonces, no tengo más que asegurar que aquí en la Cámara para cualquier diputado, cualquier legislador o cualquier funcionario público que tenga fuero, nosotros garantizamos un debido proceso", declaró.

- "No habrá impunidad"

A pregunta expresa de EL UNIVERSAL, sobre si Morena protegerá o no a Cuauhtémoc Blanco, señaló: "En el caso de que pues hubiese responsabilidad pues se dará cuenta, aquí en la Cámara no somos fiscalía, no somos ministerios públicos, se tendrá que desahogar de acuerdo con el procedimiento legal establecido, pero justamente respetando su debido proceso"

"¿No habrá impunidad?, se le cuestionó.

"Así tiene que ser, aquí no hay nombres ni personas, hay delitos que alguien quiere perseguir y bueno, tendrá que decidir el pleno de la Cámara si sí que otorga esa esa posibilidad", agregó.

Hugo Eric Flores insistió en que no permitirá que haya impunidad, pues es algo que ha permeado en México y se debe erradicar.

"Pues yo creo que son las cosas que hacen falta en este movimiento político, desafortunadamente la cultura de la impunidad no ha podido ser erradicada, es una cultura muy arraigada en la clase política mexicana, nosotros estamos proponiendo que el delito de corrupción no prescriba", detalló.

Finalmente, explicó que apenas reciban la solicitud de desafuero, convocarán a sesión para atender el caso.