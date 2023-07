Solicitud de juicio político a ministros es una locura: Moreira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL). - Rubén Moreira, coordinador de diputados de la bancada priista, señaló que "(...) los legisladores de Morena, encabezados por el diputado Alejandro Robles, aspiran a un golpe de Estado con su propuesta de que se les realice un juicio político a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Añadió que no existen motivos para que los diputados de Morena hicieran dicha propuesta, por lo que si no tratan de dar un golpe de Estado, "lo tomamos como una broma que se hizo".

"Parece que, en el inconsciente de algunos de estos legisladores, está la aspiración de un golpe de Estado, porque quien se atreve por un juicio político de este tipo, no habiendo motivos y más allá del escándalo, pues parece que en su inconsciente se anida el golpe de Estado, a la división de poderes", comentó.

En entrevista con medios de comunicación, en la Cámara de Diputados, dijo que es inaceptable que Morena solicite un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte.

"Es inaceptable. Merma el Estado de Derecho, la sola intención, y anida una mentalidad golpista. Ahora si fue un espectáculo, pues nos parece de locura", refirió el coordinador priista.