Solo 4.7% de mexicanos cuentan con testamento

Ciudad de México.- En un país con 132 millones de habitantes, sólo 4.7% de la población tiene un testamento, de acuerdo con el Registro Nacional de Testamentos y las entidades con el mayor número de esos documentos legales son la Ciudad de México, Edoméx y Jalisco.

“El porcentaje es sumamente bajo, no hay cultura de testamento. La campaña ‘Septiembre, mes del testamento’ no ha sido suficiente. Han hecho un buen trabajo por intentar ampliar la base de personas que lo emiten, pero no es suficiente”, dijo Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y testamentaria.

En opinión del especialista, las personas no hacen testamento porque lo relacionan con la muerte, es un tema que no se toca en familia porque se piensa que “se llama a la muerte o al abuso sobre el patrimonio”, que “los hijos ya quieren ver muertos a los padres” y los padres deciden dejarle la responsabilidad a los hijos para que resuelvan el tema de la sucesión de bienes al fallecer.

“Es un error, porque heredan problemas. A falta de certeza sobre cómo repartir los bienes entre los herederos, el código civil de cada estado define quienes son los herederos, pero a veces, quien tiene posesión de los bienes piensa que tiene mayor derecho, o el hijo mayor, o el esposo o esposa, y empiezan las complicaciones”, advirtió Saucedo, también socio director de Saucedo Abogados.