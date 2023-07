Solo el 20 % de migrantes que ingresan por el sur de México tienen acreditada su estancia

San Cristóbal de Las Casas (México) 27 jul (EFE).- Solo el 20 % de los migrantes que llegan a México en la frontera sur tienen acreditada su estancia, por lo que el mayor reto es seguir atendiéndolos, señalaron este jueves autoridades de migración del país.

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó que miles de migrantes siguen llegando a México a través de la frontera con Guatemala por lo que el mayor reto es continuar atendiéndolos.

Durante el banderazo del programa "Héroes Paisanos 2023", el funcionario agregó que de los 6 millones de migrantes que han ingresado irregularmente al país, únicamente a 2,2 millones se les ha acreditado su estancia para que permanezcan en el territorio nacional.

"México es uno de los países por lo que más migrantes están pasando por su territorio, así también es un país de ejemplo en el mundo en la atención a migrantes, porque la migración no es un delito sino una falta administrativa y eso garantiza que no serán detenidos", dijo Garduño Yáñez.

Reiteró que a todos los migrantes que llegan a México se les atiende y se les tramitan documentos para que puedan permanecer de forma legal en México, pues "queremos una migración segura, ordenada y regular a fin de que no pongan en riesgo su vida en el tránsito por este país o en la residencia".

Expresó que lo que más les preocupa es que la delincuencia organizada está utilizando a los migrantes como un nuevo filón de la criminalidad.

En cuanto a los extranjeros que se encuentran acampando en el municipio de Suchiate, que es frontera con Guatemala, les pidió esperar el trámite o que sigan caminando hacia su destino final pues, aseguró, no hay órdenes de detener a ningún extranjero.

"No he dado ninguna instrucción de que sean detenidos. Los agentes no portan armas ni nada y una vez que pisan el territorio hay que garantizar su integridad y su trayectoria", dijo.

No obstante, recordó lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que "los migrantes no podrían estar en estaciones migratorias más de 36 horas".

La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.