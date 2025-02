"Somos abogados del crimen organizado": Defensa de "El Mayo"

Ismael "El Mayo" Zambada solicitó mediante una misiva dirigida al gobierno mexicano su repatriación y que Estados Unidos no le dé pena de muerte. En la carta, acusa que su detención no se realizó conforme a la ley debido a que, según él, fue privado de su libertad en territorio nacional mediante coacción física y engaños para ser llevado a EU.

De acuerdo con el narcotraficante mexicano, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado González son sus asesores jurídicos.

En el caso de Penilla, morenistas y oposición se han deslindado del Licenciado en Derecho, y entre ambas bancadas partidistas se han "echado la bolita" sobre un reconocimiento que recibió tiempo atrás el abogado de "El Mayo" en la Cámara de Diputados.

El Presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, difundió documentos que señalan que el reconocimiento fue promovido por la exdiputada panista Teresa Castell. Ella, en cambio, sostiene que todo son "artimañas de Morena" en su contra.

Jorge Triana, vocero de Acción Nacional, en medio del torbellino mediático, sumó el nombre de Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de Juan Pablo Penilla y director general del despacho que asesora a Zambada.

Según el panista, el abogado Ramírez Muñoz también es militante activo de Morena, afirmación que defendió con una fotografía del susodicho al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto dijeron Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla sobre la defensa al crimen organizado

Jorge Triana Tena

La conductora Laia Fernández entrevistó en junio de 2022 a Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez en Valores TV, una sobre su trabajo penal.

"Este tipo de delitos muchas veces son satanizados por la gente. La gente sataniza a los despachos que manejamos estos asuntos. Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a una defensa adecuada, sea quien sea", explicó Sergio Ramírez.

De acuerdo con él, buscan "que haya elementos suficientes para generar un nuevo modelo de justicia que permita la paz. Tenemos un presidente (Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces) que busca dejar instalados y con resultados los procesos de pacificación del país".

"No tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre en manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. Defendemos narcotraficantes: sí. Defendemos crimen organizado: sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores", enunció.

Descartó, sin embargo, "conciliar" o "acordar" con narcotraficantes.

Sergio Ramírez defendió un marco legal que incluya "aceptación de la comisión del delito y creación de un archivo histórico de los hechos; reparación del daño a las víctimas; judialización, cárcel y por último, una firma de acuerdo de no repetición".

Sobre esto, Penilla refirió que "más que un acuerdo, se busca una labor de convencimiento para que los jefes de grupos delincuenciales se sometan a este proceso de justicia".

Tras ser cuestionados si el gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba rodeado de servidores con su misma sintonía, ambos licenciados en Derecho coincidieron que "las personas allegadas al gobierno eran totalmente afines a él".

PAN revela contrato con despacho que defiende a "El Mayo"

El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa mostró un contrato de la Cámara de Diputados con Sergio Arturo Ramírez Muñoz, uno de los abogados de Ismael "El Mayo" Zambada, y quien presuntamente es militante de Morena.

EL UNIVERSAL tuvo acceso a los contratos, en los que se establece que fue el diputado Sergio Mayer Bretón, quien solicitó su contratación.

De acuerdo con el documento firmado el 20 de abril del año 2021, el también actor y bailarín, aprovechó su cargo como Presidente de la Comisión de Cultura, para contratar a Ramírez Muñoz con enlace técnico, con salario de 65 mil pesos mensuales.

Adicional a ello, Sergio Mayer metió a Sergio Arturo Ramírez como su suplente en la fórmula para la que compitió por la reelección en la 65 legislatura, sin embargo, no fue reelecto.

Por su parte, el diputado Jorge Triana compartió en sus redes sociales un video en el que se observa al abogado dando una entrevista, en la que reconoce ser abogado del narco.

