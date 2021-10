Son gajes del oficio y no pasa nada, dice AMLO sobre "portazo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el "portazo" de este domingo en Huauchinango, por parte de damnificados del huracán "Grace", son gajes del oficio y no pasa nada.

En su conferencia mañanera de este lunes en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos, López Obrador explicó que el portazo se debió a un posible error en el censo y por la "politiquería" de organizaciones que quieren controlar la entrega de apoyos.

"Puede haber errores de que una comunidad no fue censada, puede ser, por lo general lo que sucede las organizaciones que eran las que recibían las láminas ya no pueden hacerlo porque todo el apoyo es directo y estas organizaciones pues se molestan", manifestó.

López Obrador reiteró su convocatoria para llevar a cabo una asamblea nacional informativa el próximo 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en el aniversario de la Revolución Mexicana.

"Aprovecho para convocar a todo el pueblo porque vamos a informar en plaza pública para que ya no haya portazos, porque además la gente ya quiere tener más

participación", refirió.

El presidente López Obrador dijo que "los que quieran protegerse un poco más pueden llevar su cubreboca".