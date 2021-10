Sonora celebra primer matrimonio igualitario sin amparo de por medio

HERMOSILLO, Son., octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Héctor Francisco Huerta Coronado y Luis Carlos Hernández Silva se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en Sonora que logró consumar su matrimonio legal sin amparo de por medio.

La ceremonia civil se realizó a las 17:30 horas del viernes 22 de octubre, en un restaurante del centro de Hermosillo.

A este evento histórico asistieron el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes Sierra, y la directora del Registro Civil, Marian Martínez Rodríguez, así como las diputadas Celeste Taddei Arriola y Rosa Elena Trujillo Llanes.

La pareja pasó a la historia al consolidar la lucha por el reconocimiento a la igualdad de derechos.

Héctor Francisco y Luis Carlos, ambos tomados de la mano, regalaron un momento a los presentes para agradecer su presencia a familiares y amigos reunidos, y ofrecieron un reconocimiento al Gobierno de Sonora por darles el merecido lugar que tienen como una pareja más, igual a todas ante los ojos de la ley.

"Quiero agradecerle a la diputada Pinky (Rosa Elena Trujillo), a la diputada (Celeste) Taddei y al gobernador, al señor Alfonso Durazo, y a todas las personas involucradas en el gobierno porque llegaron y escucharon a los ciudadanos y actuaron inmediatamente, eso es muy importante porque las promesas de campaña muchas veces las dejan hasta que van a volver a hacer campaña, pero ahora vemos que fue fácil, que fue aceptado y además tuvieron una manera más digerible de mostrarlo", afirmó Héctor Francisco.

Así, ante el juez de paz, funcionarios y medios de comunicación presentes, la pareja firmó su acta matrimonial, consumando su unión para recibir el documento que los avala como cónyuges con todos los derechos y obligaciones que bajo la ley. "Este gobierno ha empezado bien, ha empezado con el pie derecho resolviendo este derecho que teníamos mucho tiempo luchando por él", dijo emocionado Héctor Francisco.

Por su parte, Marian Martínez Rodríguez, directora del Registro Civil en el estado de Sonora, aseguró que este hecho histórico representa un logro para este sector de la comunidad, pero para el servicio público es un honor y representa el inicio de una nueva etapa en la que el Registro Civil abre sus puertas a todas las parejas igualitarias.

"Estoy muy contenta, tengo poco en el cargo y el que me toque este evento histórico la verdad me hace sentir muy orgullosa de este gobierno, de esta Cuarta Transformación y me siento feliz de poder abrir las puertas del Registro Civil a todas las parejas igualitarias que gusten contraer matrimonio", aseguró la funcionaria.

El 23 de septiembre, en el Congreso de Sonora fue aprobada la iniciativa de las diputadas Celeste Taddei de Morena y Rosa Elena Trujillo de Movimiento Ciudadano que da reconocimiento de derechos de la población de la diversidad sexual para celebrar matrimonio sin necesidad de interponer amparo.