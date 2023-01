Soy un peligro para quien busca regresar a la corrupción: Sheinbaum

A-AA+

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que sí es un peligro para los que no quieren la democracia y buscan regresar a la corrupción.

Durante la conferencia virtual "Políticas Exitosas de Gobierno" que dirigió a habitantes de Huimilpan, Querétaro, la mandataria se refirió al hashtag #ClaudiaEsUnPeligroParaMexico que este sábado se difundió en redes sociales.

"Ahí en el Twitter hoy amanecí y había ahí un hashtag, le llaman, que decía ´Claudia un peligro para México´. Imagínense, pues sí, un peligro para los que no quieran la democracia, los que quieren regresar a la corrupción, para los que no quieren que México siga con la transformación", expresó.

Quienes veían la transmisión reaccionaron al comentario de la jefa de Gobierno con los gritos de ¡presidenta!, ¡presidenta!

Durante su conferencia virtual, Claudia Sheinbaum se refirió a proyectos que se han impulsado en su administración como la construcción del Cablebús y la inversión de más de 40 mil millones que se realiza en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Más tarde, a invitación del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Aguascalientes, la jefa de Gobierno impartió la videoconferencia magistral "Políticas de Gobierno que dan buenos resultados".