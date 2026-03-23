SRE asegura continuidad de ayuda humanitaria de México a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- México seguirá dando toda la ayuda humanitaria posible a Cuba, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

México reafirma compromiso con ayuda humanitaria a Cuba

"Reafirmamos esta decisión que ha adoptado el gobierno de la presidenta Sheinbaum de tratar de seguirle dando toda la ayuda humanitaria posible al pueblo de Cuba y desde luego, abogar en todos los foros por la paz y la necesidad de volver a la diplomacia y encontrar en el diálogo la única solución a todas las controversias, que es la solución pacífica", dijo.

Relación diplomática y reconocimiento internacional

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En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, posterior a la presentación de la Ciudad de México como sede oficial del Foro Urbano Mundial de 2028, el secretario negó que esta ayuda signifique algún problema con Estados Unidos, pues aseguró que México mantiene un diálogo constructivo y fluido con el país vecino y con todos los gobiernos del continente y del mundo.

"La posición de México es respetada en buena medida porque sus principios constitucionales de política exterior son muy claros y los seguimos de manera puntual y esto le da a las posiciones de México una gran confiabilidad en la interlocución que tenemos con los diversos países, así que vamos a seguir trabajando con esas líneas", dijo.

Señaló que es con estas líneas que se puede contratar el "enorme reconocimiento" que tiene México pues aseguró que haberle otorgado a la CDMX la sede del próximo foro mundial de 2028 es una muestra contundente de ese reconocimiento.