SRE demanda, otra vez, a armerías de Arizona

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard informó que ayer presentó la segunda demanda contra el tráfico de armas en Arizona, Estados Unidos, luego de que un juez federal del país vecino desechó la primera querella.

En un video, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que la demanda se enfoca contra cinco empresas que se ubican en Arizona, las cuales son responsables de la venta de armas utilizadas por criminales para homicidios y feminicidios en México.

Se argumenta que esos vendedores participan de manera rutinaria y sistemática en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres llamados straw purchasers y ventas dirigidas a traficantes.

“Los demandamos porque aquí, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, expuso. La denuncia señala que las cinco tiendas se encuentran entre las armerías de Arizona cuyos productos son recuperados con mayor frecuencia en México.

Las empresas son: Diamond- back Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix), y Sprague’s Sports, Inc. (Yuma).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el litigio es parte de una estrategia multifacética del gobierno para detener la avalancha de armas, en especial de asalto, que fortalecen a los grupos delictivos en México y contribuyen al tráfico de drogas a EU.