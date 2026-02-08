SRE solicita investigación exhaustiva por detención de Castañeda Mondragón

Ciudad de México, 8 feb (EFE).- Un mes después de la violenta detención del mexicano Alberto Castañeda Mondragón en Minesota, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó a las autoridades migratorias una investigación "exhaustiva y detallada" de los hechos.

En un comunicado, la cancillería mexicana informó que el Consulado de México en Saint Paul acudió al hospital para dar seguimiento a la situación de salud del connacional, ya que por ahora se encuentra en "recuperación en su domicilio".

La SRE detalló que se tiene contacto con el abogado del afectado "para la conducción y desarrollo de la estrategia legal establecida, a efecto de que se determinen y deslinden las responsabilidades que se desprenden de esta delicada situación".

Según testimonios de Castañeda, la detención por parte de agentes de ICE ocurrió el 8 de enero frente a un centro comercial en Saint Paul donde lo sacaron por la fuerza de un vehículo, lo tiraron al suelo, lo esposaron y comenzaron a golpearlo en la cabeza con un bastón de acero, para después trasladarlo a un centro de detención.

La SRE confirmó que, según Castañeda, las lesiones fueron realizadas durante su arresto, por lo que fue "hospitalizado y atendido quirúrgicamente".

En ese sentido, destacó que "la representación consular ha solicitado a las autoridades migratorias una investigación exhaustiva y detallada de los hechos" sobre este caso que es de "alta preocupación" para el Gobierno mexicano.

"Se continuará ofreciendo el seguimiento consular pertinente en este caso, particularmente en su atención médica y estrategia legal, y se implementarán los recursos jurídicos con los que se cuenta", subrayó el documento.

El arresto de Castañeda se dio un día después de los disparos que recibió Renee Good por parte de ICE y que provocaron su muerte en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en Minesota.

Pese al saldo de estas confrontaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha defendido en reiteradas ocasiones el actuar de los agentes de ICE.