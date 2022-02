Ssa abre preregistro de vacunación de 12 a 14 años con comorbilidades

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud abre preregistro para que menores de 12 a 14 años con comorbilidades reciban vacuna contra Covid-19.

La página de prerregistro mivacuna.salud.gob.mx. ya está disponible para que menores de 12 a 14 años de edad con comorbilidades reciban la vacuna contra el Covid-19, así como también adolescentes de 15 a 17 años, independientemente de que presenten o no algún padecimiento.

"Está abierto el registro para vacunar contra #COVID19 a niñas y niños de 12 a 14 años que viven con comorbilidades y adolescentes de 15 a 17 años independientemente de su condición de salud. La página es http://mivacuna.salud.gob.mx", dijo a través de su cuenta de Twitter el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

También indicó que los mayores de 18 años que aún no han sido inoculados, pueden hacerlo en algún puesto de vacunación.

"Toda persona mayor de 18 años que no haya recibido una dosis es bienvenida en cualquiera de los centros de vacunación".

Señaló que el 52% de los adolescentes entre 14 y 17 años de edad, ya fueron vacunados contra el virus.

"La vacunación contra #COVID19 avanza en todo el país. Ya tiene el esquema completo, o al menos la primera dosis, el 90 por ciento de la población mayor de 18 años y el 52 por ciento de adolescentes de entre 14 y 17 años""

Al corte de este martes, la Secretaría de Salud reportó que se han aplicado 178 millones 641 mil 32 dosis contra Covid-19 desde el 24 de diciembre de 2020.

Por edad, informó que 80 millones 420 mil 507 personas mayores de 18 años cuentan con al menos una dosis, equivalente a 90 por ciento; así como cuatro millones 639 mil 813 adolescentes de 14 a 17 años, lo que representa un avance de 52% ciento en este grupo poblacional.