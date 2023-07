Ssa informa que se han curado 22.7 mil casos de Hepatitis C

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL). – Durante la actual administración, se han tratado y curado 22 mil 748 personas a través del Programa Nacional de Eliminación del Virus de la Hepatitis C, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

También ha realizado dos millones 356 mil pruebas de detección de Hepatitis C, detalló la directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Alethse de la Torre Rosas.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis 2023, celebrado el 28 de julio, la dependencia federal señaló que se elaboraron lineamientos y guías clínicas sobre hepatitis B y C con base en la evidencia científica; el sector incrementó de 42 a 629 el número de unidades de diagnóstico y atención; y más de 333 mil profesionales de salud recibieron capacitación en temas relacionados con detección oportuna y manejo temprano de la hepatitis C.

Explicó que se cuenta con un sistema que concentra la información epidemiológica, con el fin de facilitar la toma de decisiones centrada en las necesidades de salud de la población. De igual forma, un centro automatizado telefónico que permite a las personas acceder a los servicios de atención integral e información sobre la prevención del virus de la hepatitis C (VHC).

Se ha dado atención especial a grupos de riesgo, como son las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), aquellas privadas de su libertad, y quienes son usuarias de sustancias psicoactivas, entre otras. Detalló que más de 78% de las personas que viven con VIH fueron tamizadas y registradas en plataformas institucionales, lo que ha permitido conocer la prevalencia del VHC en este sector de la población.

Detalló que, a raíz del análisis de la información, en México se identificaron 56 municipios prioritarios que concentran las mayores prevalencias de VHC y en los cuales, con el programa nacional se han tomado acciones para su resolución.

La titular del Censida indicó que para acelerar la eliminación de la hepatitis C, se debe mantener el enfoque en salud pública, contar con sistemas resilientes y la mejora continua de todos los pilares de la cadena de atención.

A través de mensaje virtual, el director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva Jr., advirtió que aún queda un gran reto en las Américas, ya que más de 100 mil personas fallecen cada año por cáncer de hígado y cirrosis como consecuencia de hepatitis B y C; estos decesos podrían prevenirse con la ampliación de la oferta de pruebas y servicios para tratamiento.

Enfatizó que la OPS, a través de su Fondo Estratégico, está preparada para apoyar a los países a expandir el acceso a pruebas diagnósticas y medicamentos, con el objetivo de mantener la sostenibilidad de la respuesta para eliminar la hepatitis C.

Reconoció a las naciones clave en el control de la hepatitis C en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y resaltó que "han logrado implementar una respuesta nacional coordinada a la hepatitis viral y acelerar el acceso al diagnóstico y tratamiento, en especial para la hepatitis C".

Se puede solicitar más información y atención a través de las vías de contacto de Censida: hepatitisc@salud.gob.mx y la línea de atención 5519469772 para todas las personas que requieran apoyo en la vinculación para realizarse pruebas, y recibir atención y tratamiento contra la hepatitis C.