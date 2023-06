Ssa reporta 6 muertes por onda de calor; AMLO dice que no hay ninguna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Aunque la Secretaría de Salud informó que ascendió a seis las muertes asociadas a las temperaturas extremas que se han registrado en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró afortunadamente "no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna pérdida de vida".

Al mencionarle que hay decesos provocados por la onda de calor que padece la mayor parte del país, López Obrador dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional: "Nosotros no tenemos ese informe, y les voy a plantear lo que está sucediendo. Nos dijeron que no".

Hasta ayer se reportaron dos muertes en Veracruz, dos en Quintana Roo, en tanto que en Sonora y Oaxaca ocurrieron otros dos fallecimientos. A nivel nacional se han atendido a 418 personas en el país por golpes de calor y otras afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

Sobre la posibilidad de suspender clases por la onda de calor, López Obrador señaló que lo consultará con los médicos y este viernes podrían dar una opinión pues "afortunadamente" ya se están terminando las clases.

Al mostrar en el Salón Tesorería el mapa de temperaturas en el país, el Presidente advirtió que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa superarán este jueves los 45 grados, mientras que en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas la temperatura oscilarán entre los 40 grados y 45 grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta tercera ola de calor se prolongará por dos semanas más, por lo que se recomienda a la población no exponerse de manera prolongada a la radiación solar y mantenerse hidratada, poniendo particular atención a las personas adultas mayores, menores y personas enfermas crónicas.