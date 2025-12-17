Ssa reporta sólo un caso de supergripe

Ciudad de México.- David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), informó que hasta el momento en el país sólo se ha presentado un caso de la influenza H3N2 subclado K, denominada como supergripe.

En el informe del gabinete de Salud, presentado en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Kershenobich detalló que esta variante tiene la característica de ser muy contagiosa, pero indicó que se previene con la vacuna contra la influenza que se tiene disponible en México.

"La Organización Mundial de Salud acaba de lanzar una alerta en relación a la influenza H3N2 subclado K, que es una manera de clasificar a una variante de la influenza. Nosotros en México hemos registrado un sólo caso, pero prestando atención al llamado de la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo, queriendo hacer de su conocimiento esto que se denominó supergripe", dijo.

Detalló que la supergripe está circulando en Europa y Estados Unidos. "No es una variante especial, sino que está dentro de nuestra vacuna (...) y además la vacunación previene los casos graves (...) Esto es un llamado a reforzar la vacunación contra la influenza", dijo.

Con la vacuna de influenza Mexinvac se tiene suficiente para cubrir a la población en riesgo, aseguró.