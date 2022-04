SSPC detiene a mujer en operativo para localizar a Aisha Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), informó que en la localización de la adolescente Aisha Guzmán Capón el pasado 16 de abril en Puerto Escondido, Oaxaca, se detuvo a Frida "N" quien está en proceso de vinculación penal por el delito de corrupción de menores y de quien, destacó, cuenta con antecedentes delictivos.

Al presentar el informe de "Cero Impunidad" en la conferencia del presidente López Obrador, el subsecretario señaló que la adolescente recibirá atención integral por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas.

"El caso de la localización de una menor en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, es el caso de la adolescente Aisha que fue difundido profusamente en redes sociales. Ella fue recuperada el pasado 16 de abril, se encontraba no localizada desde el pasado 13 de abril, esto fue en el estado de Oaxaca.

"Se logró su localización en un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el fiscal (Arturo) Peimbert, y la colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase). Se logró recuperar a Aisha y se detuvo a una persona de nombre Frida 'N' quien se encuentra en proceso de vinculación a proceso penal por el delito de corrupción de menores", indicó. En Palacio Nacional, el subsecretario Berdeja también destacó que entre los días 15 y 17 de abril, la Fiscalía General de Oaxaca, la Conase y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca lograron dar con el paradero de 12 personas que estaban reportadas como No Localizadas.