Su marido policía la golpeaba y violaba; lleva 15 años presa

"Él está muerto. Yo estoy presa. Llevo 15 años sin ver crecer a mis hijos acusada de asesinar a quien fue mi pareja, el policía, el padre de mis hijos, mi violador, el de mi hija y mi verdugo", con ese texto inicia la carta que Beatriz Adriana Sánchez López, hizo llegar este miércoles al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, para exigir acompañamiento de su caso, así como la creación de una Comisión Especial para investigar abuso de poder de funcionarios públicos.

La carta fue entregada a manos del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, "El Mijis", quien explicó a este rotativo que desde el año pasado se ha dado a la tarea de documentar casos de abuso de poder en todo el país.

"Queremos que se cree una Comisión para que den seguimiento a todos los delitos impunes que se han cometido por parte de servidores públicos y por autoridades, hay quienes fabrican delitos y nosotros lo hemos documentado en todo el país, por eso acudimos al Congreso de la Unión para que se atiendan estos casos", explicó a EL UNIVERSAL.

Beatriz Adriana Sánchez quedó presa en el penal de Santa Martha luego de que una bala del arma de él, lo hirió de muerte durante un forcejeo. De acuerdo al testimonio de ella, su marido la golpeaba y además abusaba sexualmente de sus hijas, motivo por el que un día ella lo denunció. Al ser un mando policial, el esposo se enteró de la denuncia, motivo por el que la cita en un lugar, la encañona, forcejean y se acciona el arma.

"No he podido compartir con mis hijos por estar encarcelada acusada de SALVAR MI VIDA. Decidí denunciarlo ante la Fiscalía, la JUSTICIA se convirtió en COMPLICIDAD, quienes debieron cuidarnos y tomarlo preso, prefirieron tomar su amistad de colegas y sus billetes. El resto es una historia que han vivido miles de mujeres en este país", señala el texto.

De acuerdo con Pedro Carrizales, ya son "cientos de casos" los que tienen documentados. Destaca el de Manuel Valdovinos, quien en el año 2000 fue detenido y en 2003 condenado a 41 años de cárcel. En julio del año pasado fue liberado tras permanecer 21 años preso por un asesinato que no ocurrió.

"Se demostró que la víctima está viva y se encuentra en Estados Unidos. Nosotros desde mayo hicimos una huelga de hambre en Palacio Nacional para exigir su liberación, se atendió el caso, se entregaron las pruebas, y se logró la liberación", puntualizó.

"México es un país donde la justicia está al revés. Los que debemos tener justicia tenemos evasiones y arbitrariedades. Si ellos no ejercen presión con la huelga de hambre, yo no estoy aquí hoy", expresó Valdovinos, el pasado 20 de julio tras ser liberado del penal de Almoloya de Juárez.

La solicitud se entregó en oficialía de partes, y deberá ser analizada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro.