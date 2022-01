Subastarán 34 piezas arqueológicas mexicanas en Francia

Este viernes, la sociedad francesa Millon llevara a cabo la subasta "Carnets de Voyage - Opening Season Sale", conformada por 381 lotes con piezas antiguas originarias de países como Nepal, Costa Rica, Tanzania, República Democrática del Congo, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nigeria, Costa de Marfil, así como 32 lotes con 34 creaciones que habrían elaborado culturas que habitaron en el actual territorio mexicano.

De los 381 lotes, el tercero de mayor valor es una pieza que habría sido elaborada en el actual territorio mexicano que está catalogado como lote 136. Se trata de un "perro gordo que se muestra al acecho, con la cola y las orejas erguidas y la boca abierta, mostrando los colmillos en señal de protección. El animal está magistralmente modelado con formas naturalistas que evocan un concepto de fertilidad, abundancia y poder".

La escultura del perro que mide 32 x 42 x 25,5 centímetros y que habría sido elaborada en la región del actual estado de Colima, se prevé que sea vendido entre los 3 mil 500 y 4 mil 500 euros, es decir, entre 81 mil 689 y un millón 5 mil pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Una segunda pieza está en el lote 127, un pectoral ceremonial que en su centro tiene "la cabeza de una deidad con orejas de murciélago y una nariz decorada con un gran ornamento", que habría sido elaborada por la cultura maya y que mide 21,5 x 4,5 x 6 cm. Se pretende vender entre los mil 800 y los 2 mil 200 euros (entre 42 mil y los 51 mil 300 pesos).

Una tercera pieza es el lote 129, una pequeña estatua antropomorfa que está arrodillada, con una joroba y un rostro que mira hacia el cielo "con intensidad", que fue tallada en jadeita verde, que mide 7,3 x 3,1 x 4 cm y que habría sido elaborada por la cultura Olmeca. Se prevé que sea vendida entre los mil y los mil 500 euros (23 mil 300 y 34 mil 900 pesos).

Secretaría de Cultura expresa su rechazo

Con la intención de detener como en otras ocasiones, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, hizo pública una carta que envió a la Sociedad Millón en la que expresó su desaprobación y rechazo por la subasta "Carnets de Voyage-Opening Season Sale", que "contempla 34 piezas incluidas en 32 lotes anunciadas como de origen mesoamericano, de las cuales 30 son bienes arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de México"; sin embargo, no detalló quién determinó la autenticidad de las piezas atribuidas a culturas que habitaron el actual territorio mexicano.

En su misiva, la funcionaria dijo que "apela a la ética y respeto por el patrimonio cultural y hace un llamado a la Société Millon a detener la subasta, tomando en consideración los valores históricos, simbólicos y culturales de dichos bienes, superiores a cualquier interés comercial. En el caso de México, dichas piezas representan un legado invaluable de nuestras culturas ancestrales".

Frausto también notificó a la sociedad francesa que "se han iniciado los procedimientos judiciales correspondientes ante las autoridades francesas sobre las piezas en cuestión, a través de los canales diplomáticos y legales oficiales, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural de nuestro país", aunque no especificó cuándo se comenzaron con las acciones legales.

La secretaria difundió su carta a través de redes sociales con el "hashtag" "#MiPatrimonioNoSeVende", mismo que ha utilizado en otras ocasiones, pero que otros países como Francia no han atendido, pues cuentan con una legislación diferente a la de México.