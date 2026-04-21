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Suben 57% feminicidios en la CDMX

Por El Universal

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Suben 57% feminicidios en la CDMX

Ciudad de México.- Los feminicidios en la Ciudad de México registraron un incremento de 57.1% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, al pasar de 7 a 11 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportadas ayer 20 de abril.

Las tentativas de feminicidio fueron reportadas en Gustavo A. Madero (3), Iztacalco (1), Iztapalapa (3), Magdalena Contreras (1), Álvaro Obregón (1), Tlalpan (1), Xochimilco (1), Cuauhtémoc (3), en un caso no se especificó la alcaldía, según el reporte.

En la mayoría de los feminicidios se usó un arma blanca para quitarle la vida a una mujer por razón de género.

De acuerdo con cifras del SESNP, de los 11 casos que se registraron en el primer trimestre de este año, cuatro feminicidios se cometieron con arma blanca, lo que representa 36.3% del total, mientras que tres fueron con arma de fuego, equivalente a 27.3%.

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Otro delito que tuvo un incremento fue el de violación. En el caso de violación simple, se reportaron 197 casos entre enero y marzo de 2026, frente a 192 en el mismo lapso del año anterior, un aumento de 2.6%.

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