Sueroterapia prolifera en el país, pese a riesgo

Ciudad de México.- En el país hay más de 300 establecimientos y consultorios donde se aplican sueros vitaminados con la promesa de curar la cruda, reducir el estrés y ansiedad, potenciar la energía, aumentar las defensas, fortalecer el sistema inmunológico, evitar el envejecimiento, desintoxicar el hígado, terminar con cólicos menstruales y hasta mejorar el rendimiento sexual.

En la Ciudad de México hay al menos 49 lugares donde el suero se administra vía intravenosa, aun cuando no es recomendado por expertos. En Jalisco hay 35; en Baja California, 28; Estado de México, 26; en Quintana Roo, 22; en Querétaro, 21, y en Nuevo León y Puebla se localizan 16.

En un recuento realizado por este medio, se encontró que médicos generales, especialistas en obesidad, enfermeras, nutriólogos o personal de spas y estéticas ofertan este servicio en plataformas de consulta, Instagram, TikTok y Facebook Marketplace. Aseguran que aplicar líquidos directamente al torrente sanguíneo es la solución a distintos malestares.

Con la búsqueda en internet de "aplicación de sueros de vitaminas", "sueros vitaminados" o "sueroterapia", se encontró que personal de salud también asiste a domicilio para inyectar estas soluciones intravenosas, algunas adquiridas en farmacias de cadena (cuyo costo ronda los 300 pesos), otras elaboradas por ellos mismos. Los precios van desde los 700 pesos hasta los 4 mil 500, dependiendo qué milagros prometen hacer.

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Estas sustancias podrían contener bacterias, hongos, contaminantes; o en su caso, si se aplican en condiciones insalubres, con mínima higiene o clínicas clandestinas, podrían provocar hasta la muerte, tal como se registró en Hermosillo, donde ocho personas han perdido la vida. Esta práctica persiste en las 32 entidades, especialmente en centro y norte.