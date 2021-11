Sufre AN rebelión interna

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN), principal fuerza opositora del país, vive una rebelión interna en la que gobernadores y líderes han criticado a su dirigente nacional, Marko Cortés, por anticipar derrotas electorales en cinco de seis gubernaturas para 2022 y, presuntamente, en la elección presidencial de 2024.

Dos de los tres panistas que buscaban competirle la dirigencia nacional al propio Marko Cortés, Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, y el exaspirante a la gubernatura de Tabasco Gerardo Priego, así como el exlíder nacional del PAN Gustavo Madero exigieron su renuncia.

En este contexto, gobernadores y liderazgos del PAN refutaron los pronósticos derrotistas de su líder y le exigieron dar a conocer el plan y la estrategia electoral que está siguiendo para que sus palabras no se conviertan en realidad.

Dijeron que con sus declaraciones daña al partido e incluso lo pone de rodillas frente al gobierno de López Obrador.

Gustavo Madero, senador y exlíder nacional del PAN, dijo que es terrible la dimensión que han generado esas declaraciones. "Esto nos habla de una dirigencia que no sólo claudica de arranque, sino que no tiene un liderazgo, no tiene una fuerza de arrastre para cambiar las cosas... Sería muy generoso [que renuncie], yo creo que es lo único que puede suceder, que renuncie o que se abra a elecciones primarias [contienda interna], una de las dos", agregó Madero.

El exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez dijo que Cortés no lo representa y "tiene que ser humilde y decir: ´Me equivoqué´. En política se vale decir ´me equivoqué´", dijo.

El exdiputado federal Gerardo Priego aseguró que Marko Cortés no tiene el perfil para encabezar a un grupo que tiene que enderezar el futuro del país, y se necesitan cambiar las reglas del partido para evitar que perfiles "muy pequeños lleguen a la dirigencia. Perdimos 13 de 15 gubernaturas este año. Ahora, descubrir que él está pensando que vamos a perder todas las elecciones el año que entra, con la agravante de que se está peleando con el gobernador de Aguascalientes..., el capitán de un barco no se puede pelear".

"Marko no tiene el perfil para ir a una guerra, esa pseudodiplomacia que entierra la cabeza no nos sirve para nada rumbo a una guerra que nos está arrastrando. Para liderar al país, a la oposición y al PAN se necesitan mucho más tamaños y, desafortunadamente, el tiempo de Marko ya pasó, fueron los últimos tres años y se acabó, y si vuelve a ser lo mismo en los próximos tres años es un suicidio, es la capitulación adelantada de 2024", dijo Priego.