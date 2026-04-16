Sufren millones en México por el alcoholismo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. alertó que, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), alrededor de 20 millones de personas presentan consumo problemático de alcohol, que incluye abuso, dependencia y riesgo alto en México y advirtió que se registran aproximadamente 115 muertes diarias asociadas al consumo excesivo, lo que representa un importante desafío de salud pública.

Ante ello, refrendó su apoyo gratuito a quienes reconocen que tienen un problema con su manera de consumir alcohol. Por ello, afirmó que las personas pueden acudir a cualquier grupo de la Central Mexicana de AA a sus reuniones cotidianas de hora y media y apoyarse en la red de ayuda mutua para mantener la sobriedad.

En ese sentido, Juan Arturo Sabines Torres, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, aclaró que la organización se mantiene firme a sus tradiciones y principios y el programa de AA no está afiliado a ninguna religión, institución política ni movimiento social y se fundamenta en un modelo que se aplica en más de 114 mil grupos ubicados en toda la República Mexicana.

Agregó que en éstos no se realizan internamientos, ni hospitalizaciones, ni retiros espirituales, porque nadie acude en contra de su voluntad, así como tampoco se organizan colectas ni se reciben donaciones o despensas.

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"La ayuda en AA es completamente voluntaria, sin costo alguno y bajo estrictos principios de anonimato, respeto y libertad individual. La única misión es ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad mediante el apoyo mutuo y el uso del programa de recuperación", dijo.