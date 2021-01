"Sufren" pasajeros internacionales

CIUDAD DE MÉXICO.- Con prisa y dificultades económicas, pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) acuden al laboratorio y tres clínicas instaladas al momento en la terminal para la aplicación de pruebas PCR y rápidas de Covid-19.

La prueba con resultado negativo al nuevo coronavirus es requisito indispensable para ingresar a Estados Unidos y diversos países de América Latina y Europa, pero no todas están siendo aceptadas al momento de abordar, lo que ha generado incertidumbre y molestia entre los pasajeros, muchos de los cuales han perdido sus vuelos.

Este miércoles, Miriam Levan regresaba a su país de origen, Perú, pero al momento de abordar su vuelo le fue rechazada la prueba rápida de antígeno que se practicó en un kiosco del gobierno de la Ciudad de México.

Se la hizo con horas de anticipación y al momento de presentarla le informaron que no es aceptada por las autoridades peruanas.

"Presenté esta prueba, me dijeron que no vale y me asusté porque iba a perder mi vuelvo".

"Me hice una prueba en la alcaldía, una prueba de antígeno, prueba rápida, salió negativo, la traje y al momento de embarcar me dicen que esa prueba en Perú no la están validando y me tenía que sacar otra".

Ante ello, Miriam Levan fue enviada por la aerolínea a un laboratorio instalado en un hotel aledaño a la terminal aérea de la capital del país, el que desembolsó más de 700 pesos para una prueba rápida.