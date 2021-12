"Sujetos usaron armas exclusivas del Ejército en fuga de reos"

En el operativo que permitió la fuga de 9 reos del Centro de Readaptación, entre estos "El Michoacano", presunto líder huachicolero, habrían participado al menos diez personas que usaron armas exclusivas del Ejército y seis vehículos, informó Alejandro Habib Nicolás, procurador de Justicia de Hidalgo.

En entrevista con Carmen Aristegui, el procurador mencionó que en Hidalgo no se había tenido registro de "una operación de un comando de esta naturaleza con ese poder de fuego que mostraron con armas exclusivas del ejército, ya estamos hablando inclusive de que se pudiera tratar de grupos de la delincuencia organizada".

Si fuera el caso y conforme a los peritajes, dijo, darán parte a la Fiscalía General de la República (FGR).

También informó que hay dos personas que fueron puestas a disposición y que participaron activamente "en el delito de evasión" y que tres personas han sido reaprendidas por la Policía municipal de Tula.

---10 personas habrían participado en fuga de reos en Tula

Por el momento, dijo, manejan que al menos 10 personas intervinieron en la fuga de reos, las cuales estaban fuertemente armadas y que usaron seis vehículos.

"La principal la unidad de tres toneladas y media modificada con una serie de accesorios que les permitió derribar el portón principal y secundario del Centro de Reinserción Social de Tula".

"Dos vehículos incendiados se utilizaron como distractor de manera simultánea, fue un tipo de operación muy coordinada".

---Entrevistan a personal de seguridad del penal de Tula

Hasta el momento, mencionó el procurador, se han "recabado entrevistas" de 15 custodios, directivos, personal y coordinadores de seguridad del Cereso de Tula "para saber cuál fue su actuar momento a momento y saber o deslindar sobre una posible responsabilidad, por un lado administrativa o penal para judicializar las carpetas correspondientes".

"Se han iniciado cuatro carpetas de investigación por lesiones, daño a la propiedad, evasión y por la puesta a disposición de las dos personas detenidas con su participación activa en la evasión".

Indicó que los reos fugados estaban procesados por delitos del fuero común, uno por homicidio (El Michoacano) y los otros ocho por secuestro, pero dijo que no tienen conocimiento de que alguno esté relacionado por delitos federales como el robo de combustible.

"De manera oficial nosotros no, tenemos conocimiento por redes y medios de comunicación de que ellos han tenido participación activa en delitos del fuero federal".