SUMA Mujeres y Sánchez Cordero promueven a Sheinbaum en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - La senadora Olga Sanchéz Cordero y Paola Félix Díaz de SUMA Mujeres organización "SUMA Construyendo Sociedad" reunieron a 250 mujeres de Nuevo León, se trata de empresarias, activistas, politólogas, que buscan promover a Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Paola Felix Díaz, líder de SUMA Mujeres, el objetivo de las reuniones es informar e invitar a las mujeres de todo el país del sector obrero, empresarial, activistas, comunidad indígena, amas de casa a participar activamente en la vida social y política de México.

"Ahorita traemos una agenda nacional, estuvimos ya en Chiapas, Ciudad de México, Nuevo León, vamos para Mazatlán, vamos a Guanajuato, Chihuahua, vamos a toda la república, e incluso a unos estados de la Unión Americana, con nuestros hermanos migrantes, construiremos una red de mujeres en todo el país", dijo.

Por su parte, la senadora Sánchez Cordero aseguró que es importante apoyar a grupos feministas como SUMA Mujeres porque estos buscan posicionar a las mujeres en puestos de poder dentro de la política mexicana.

"Suma pretende llevar a posiciones de poder a las mujeres, ¿por qué? Porque saben que sí llegan a posiciones de poder las mujeres. Yo en la corte, cuando llegué, no había perspectiva de género, y se creía que la perspectiva de género era solamente para las juezas que hacían mil tareas".

"Por eso me da tanto gusto que otra mujer ocupe el puesto en Secretaría de Gobernación, (Luisa Alcalde) eso quiere decir, que no por nada, pero ya hubo alguien que rompió el techo, las mujeres sí podemos", dijo Sánchez Cordero.

En el acto, la activista social y empresaria Melissa Ramos Vega fue nombrada Coordinadora de SUMA Mujeres en el estado de Nuevo León.

Parte de su trabajo es crear redes por medios digitales y dar a conocer el trabajo que ha desempeñado Claudia Sheinbaum a lo largo de su vida, también se conformarán comités por cuadras y colonias para brindar el mensaje a toda la ciudadanía.

Dentro de la agenda se tiene planeado crear una red de SUMA en Estados Unidos para trabajar con la comunidad látina que tiene familiares en México y cuentan con participación en las encuestas, las reuniones serán en Los Ángeles, San Antonio y San Diego.

En el evento participaron Irgla Guzmán, Directora del Museo Regional de Nuevo León, El Obispado; Cristina Sada, excandidata al Senado por el Movimiento Progresista; Cecilia Cantú, Activista social; Gloria Treviño, Contadora; Haidé Sánchez, Presidenta de la Comisión de Mujeres de CAINTRA.

También Irma León, Presidenta de la Comisión de PYMES de CAINTRA; Naomi Ulloa, Comisión de Mujeres de la Cámara de la Industria de la Construcción de N.L.; María Claudia Ramírez Carrero, Empresaria reconocida en el ramo de la reutilización de desechos industriales y economía circular;

Estuvieron presentes Olga Juliana, Diputada Federal de Reynosa; Melissa Ramos Vega, Coordinadora de suma mujeres en NL activista social empresaria, Ana Paula Ríos Garza, Vera Melo y Elizalde Chalita, Candidata de Morena a Diputada local al distrito 8, entre otras.

Al final del evento, las asistentes aseguraron que la próxima presidenta de México será mujer.