Suman 11 reos recapturados tras fuga en Cereso 3 de Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih., enero 16 (EL UNIVERSAL).- A 17 días de los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, suman 11 reos evadidos recapturados de los 30 que lograron fugarse el pasado primero de enero.

Las últimas detenciones se realizaron el fin de semana, luego de operativos realizados por elementos de las secretarías de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional.

La mayoría de las personas evadidas detenidas han sido localizadas en el sur oriente y poniente de Ciudad Juárez, en colonias como Riberas del Bravo, Los Kilómetros, Parajes de San Isidro, del Sur, Las Haciendas, esto de acuerdo con el seguimiento periodístico de El Universal.

Algunos de ellos, ha fallecido en los enfrentamientos que se dan con las autoridades al momento de la recaptura, mientras que otros son detenidos con Armas, drogas o hasta escondidos en camiones de transporte de público.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el desglose de las personas recapturados por fecha hasta el momento y que han perdido la vida son:

05 de enero - Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias "El Neto".

07 de enero - Iván Daniel Acosta Flores.

09 de enero – Masculino, identificado mediante huellas como una de las personas evadidas. Familiares no han acudido a identificar y/o reclamar el cuerpo.

Quienes han sido detenidos de nueva cuenta, pero con vida son:

05 de enero - Isaac Jesús "R".

07 de enero - Ever Armando "V". "El Chavelo"

Por su parte la SSPE, desde el jueves 12 de enero ha realizado diversos operativos donde detuvo a otros evadidos del Cereso Estatal 3.

En los reportes proporcionados se señala que el jueves 12 fueron detenidos dos hombres evadidos del penal en un operativo realizado en la colonia Kilómetro 29.

Los detenidos son Carlos Guadalupe "A", alias "El Masca" así como Alfonso "L", alias "El Pachas"; ambos se fugaron del penal el 1 de enero del 2023.

El sábado 14 de enero en otro operativo realizado por la SSPE, ahora en Cerradas de Oriente etapa 2, al sur oriente de Juárez, se detuvo a José Osvaldo "E", de 29 años de edad quien también aparece en la lista de reos evadidos.

Este hombre se internó en varias viviendas de la colonia en mención para evitar la detención por parte de las autoridades, hasta que fue localizado en el interior de un camión de transporte de público estacionado en las calles del sector.

Al momento de su detención se le localizó un arma y un cargador con 14 cartuchos útiles.

El domingo 15 de enero, fue cuando se registraron las últimas detenciones de reos evadidos, ahora en la colonia Kilómetro 31.

Este detenido fue identificado como Daniel "L", alias "El Toro" de 37 años de edad y quien al momento de su recaptura portaba 16 gramos de marihuana.

Por la noche de ese mismo día se detuvo a José Mario "C", alias "El Pepe", quien también fue detenido con drogas.

El fiscal de la zona norte, Jesús Manuel Carrasco Chacon, destacó el riesgo que sigue existiendo en Ciudad Juárez, ya que existen al menos 19 reos evadidos que siguen sin ser detenidos.

"Los riesgos son inminentes, la forma en la que este grupo logra darse a la huida del Cereso número 3 pues da muestra de lo agresivo que estas personas pueden ser y lo peligrosas que pueden ser para la población en general", comentó Carrasco Chacón.

Los operativos en Juárez continúan en diversas zonas de la mancha urbana con el fin de dar con el paradero de los reos evadidos.

Incluso este lunes se detuvo a una persona quien aparentemente participó en la fuga de "El Neto", además de que se aseguró el vehículo donde presuntamente abría huido el líder de Los Mexicles.

Fue en las calles Río de la Plata y Río Blanco, en la colonia Córdoba Américas, que se ubicó a Erick Adrián "N" a bordo de un automóvil de la marca KIA, línea Óptima, modelo 2012 de color gris.

Datos derivados de las investigaciones por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno establecen que dicho vehículo fue utilizado por Ernesto Alfredo, alias "El Neto", para huir durante la fuga del pasado primero de enero.

El hombre transportaba en el automóvil, 274 cartuchos calibre 5.7x28 milímetros para arma y 15 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros para arma larga conocida como "cuerno de chivo", además se le aseguró un envoltorio de plástico con una sustancia granulosa y transparente con las características de la droga conocida como "cristal".

El detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo la puesta a disposición correspondiente.



Remueven a fiscal general en Chihuahua

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván presentó este día una serie de cambios en su gabinete, entre los que se incluyen al fiscal general de la entidad.

El puesto de fiscal hasta este martes era ocupado por Roberto Fierro Duarte, quien pasó ahora ser el secretario particular y jefe de la oficina de la gobernadora, mientras que César Jáuregui Moreno, asume desde la Fiscalía General del Estado.

Los cambios en esta dependencia se dan a 16 días de la fuga de 30 reos y 17 muertos dentro del Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez.

Los demás cambios dentro del gabinete estatal en Chihuahua, son en la Secretaría General de Gobierno, la cual era dirigida por Jáuregui Moreno y ahora estará al frente Santiago de la Peña.

Mario Vázquez Robles, quien era diputado estatal por el PAN, pidió licencia para ocupar la Secretaría de Obras Públicas, mientras que Carla Rivas Martínez, pasó a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

El último cambio fue en la Secretaría de Educación y Deporte, que será dirigida por Sandra Gutiérrez.

En su mensaje, Campos Galván, destacó que en Chihuahua se exige más, por lo cual su gobierno está abierto a escuchar a la gente.