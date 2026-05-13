logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suman 120 desplazados y 6 heridos en Chilapa, Gro.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Suman 120 desplazados y 6 heridos en Chilapa, Gro.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la situación de violencia por varios días en Chilapa, Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que autoridades federales y estatales tomaron control de la zona.

Al destacar el "diálogo", dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez aseguró que los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa.

Además, actualizó que hay 120 personas desplazadas, luego de que el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, reportó en la mañanera de hoy a 96.

Indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidos los integrantes de las familias desplazadas y que fueron agredidas por "grupos contrarios".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Los 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas y cobertores, y generadores de luz", dijo.

Sostuvo que al momento se tienen seis personas reportadas como lesionadas, quienes recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Maru Campos responde a juicio político anunciado por Morena
    Maru Campos responde a juicio político anunciado por Morena

    Maru Campos responde a juicio político anunciado por Morena

    SLP

    El Universal

    Campos instruyó a la Fiscalía de Chihuahua a proceder conforme a derecho en las investigaciones del narcolaboratorio.

    Omar García Harfuch rechaza información sobre ataque al Cártel
    Omar García Harfuch rechaza información sobre ataque al Cártel

    Omar García Harfuch rechaza información sobre ataque al Cártel

    SLP

    El Universal

    La CIA negó que haya facilitado un ataque selectivo contra miembros del Cártel de Sinaloa en marzo de 2026.

    Fiscalía confirma agentes estadounidenses en Chihuahua antes de operativo
    Fiscalía confirma agentes estadounidenses en Chihuahua antes de operativo

    Fiscalía confirma agentes estadounidenses en Chihuahua antes de operativo

    SLP

    El Universal

    Colaboración entre Fiscalía de Chihuahua y FGR continúa para esclarecer el accidente y operativo.

    SCJN invalida ley de objeción de conciencia en Morelos
    SCJN invalida ley de objeción de conciencia en Morelos

    SCJN invalida ley de objeción de conciencia en Morelos

    SLP

    El Universal

    La objeción de conciencia no podrá usarse si pone en riesgo la vida del paciente.