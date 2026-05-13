Suman 120 desplazados y 6 heridos en Chilapa, Gro.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la situación de violencia por varios días en Chilapa, Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que autoridades federales y estatales tomaron control de la zona.

Al destacar el "diálogo", dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez aseguró que los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa.

Además, actualizó que hay 120 personas desplazadas, luego de que el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, reportó en la mañanera de hoy a 96.

Indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidos los integrantes de las familias desplazadas y que fueron agredidas por "grupos contrarios".

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"Los 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas y cobertores, y generadores de luz", dijo.

Sostuvo que al momento se tienen seis personas reportadas como lesionadas, quienes recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.