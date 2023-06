Suman 250 intoxicados en boda de Rancho Tepotzotlán

A-AA+

TEPOZOTLÁN, Méx., junio 14 (EL UNIVERSAL). – No fueron 100, ni 109, fueron más de 250 los invitados intoxicados en la boda celebrada el sábado, de los que aún hay dos personas en terapia intensiva en hospitales de la Ciudad de México, afirmó el novio, quien afirmó que espera que autoridades sanitarias sancionen a los responsables, para que esto no se vuelva a repetir.

Alfredo, quien ayer volvió al hospital por los estragos de la intoxicación, afirmó que nunca pensaron que una celebración de amor derivara en poner en riesgo la vida su familia y amigos, incluso la de ellos como novios, que tuvieron que olvidarse hasta de la luna de miel que planearon y pagaron a República Dominicana, por atender su salud y la de sus seres queridos.

Los novios contrataron los servicios para su boda en el salón Rancho Tepotzotlán con la operadora "Tres Arcos", donde firmaron un contrato donde integraron el costo del salón, música, sillas, mesas y el banquete, por lo que esperan que autoridades sanitarias, como la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) actúen para sancionar a los responsables.

"Es muy triste ver a quienes quieres enfermos", entre ellos a sus padres y hermanos, apuntó Alfredo, quien a cuatro días de la boda aún sufre estragos de la intoxicación y no es el único, "la mamá y el hermano de mi novia, siguen hospitalizados en terapia intensiva".

Autoridades del Estado de México emitieron un reporte de 109 intoxicados, porque fueron las personas que aún permanecían en Tepotzotlán en hoteles y que fueron atendidos en ambulancias y por paramédicos, pero la lista de invitados fue de 270 y al menos 250 resultaron intoxicados, pero la misma noche del sábado regresaron a sus lugares de origen como la Ciudad de México, donde fueron atendidos.

Con vómito, diarrea, dolores abdominales y temperatura, muchos de los invitados a la boda saturaron los servicios de urgencias de hospitales como el de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, "por lo que incluso yo tuve que ir a un hospital privado al Star Medica" de la zona, afirmó Alfredo.

Solo algunos de los invitados que eran vegetarianos o adultos mayores no cenaron y ellos no enfermaron, porque "fue la comida lo que nos hizo daño", relató el novio al señalar que el menú fue tarta de espinaca, crema de chile jalapeño con elote y medallones de cerdo al chipotle, así como guarnición de papa y pera y verduras fritas.