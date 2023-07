Suman 28 los cuerpos encontrados en 15 fosas clandestinas en Reynosa

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., julio 19 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, señaló que en las 15 fosas clandestinas ubicadas en un terreno del Infonavit Arboledas, en el municipio de Reynosa, del pasado viernes 14 a la fecha se han encontrado 28 cuerpos.

"Se ha hablado de 27, porque son 27 cuerpos, pero hay uno que no está completo, se considera que puede ser otro, aunque todavía no está así tipificado", explicó hoy en rueda de prensa en Ciudad Victoria.

Cuéllar Montoya indicó que los primeros resultados de los estudios científicos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas arrojan que 26 de los cuerpos tienen más de 10 meses, "y hay dos que son más recientes, que pueden ser dos, o tres o cuatro meses".

El funcionario estatal recordó que esto empezó el viernes 14 a través del colectivo de mujeres Amor por Tamaulipas, "que son mujeres que realizan una labor muy loable, muy llena de humanismo porque es una tarea triste por lo que ha sucedido. Y ellas son coadyuvantes de la autoridad".

Pero aclaró que, la autoridad competente para la exhumación y todos los procedimientos que se tienen que hacer en estos casos es la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ellos son los únicos que pueden hacer este trabajo científico, en donde también determinan el tiempo que tienen esos hallazgos, estos restos fósiles".

Al preguntarle al vocero, sobre las versiones de que presuntamente familias están desalojando el ejido Santa Ana, en el municipio de Reynosa, debido a la violencia que se ha recrudecido, Jorge Cuéllar respondió que, "con respecto a lo del ejido Santa Ana se está investigando eso, no tengo todavía el resultado de la investigación".

-O sea ¿No sabe si se están desalojando del ejido?

"Se está investigando, teniendo lo daremos a conocer".

¿En qué otros municipios se estarían dando esas situaciones de desplazamientos o de hallazgos de fosas clandestinas?

"No tenemos información que haya en otra zona, lo de Santa Ana si se ha comentado y se está investigando. Lo de las fosas, las que estamos relatando ya se concluyeron, ya no se encontraron más. Los colectivos permanentemente están en esa búsqueda, en cuanto encuentran algo se apoyan ya sea con la Comisión Estatal de Víctimas, que no es la autoridad indicada para hacer los trabajos, se les avisa a la Fiscalía y la Fiscalía tiene sus procedimientos y sus protocolos", respondió.



Tamaulipas, entre los 11 estados con menos incidencia delictiva

-¿Qué tan factible y cuál es el riesgo de que podamos regresar al desplazamiento que se dio en Mier, en el 2010, 2011, 2012, 2013, también en un ejido de Santander Jiménez, y otros de San Fernando, hay ese riesgo latente?

"Ahí es una opinión personal, en base a como estamos viendo, en base a lo que se está haciendo, en base a los proyectos, en base a los programas, en base a la voluntad de un gobernador que todos los días se reúne en la mesa de Construcción de Paz, diariamente sesiona, y cuando no está la encabeza el secretario general de gobierno, y eso ha sido importante", respondió.

Y añadió: "Yo creo que no, porque conozco los programas que se están desarrollando, yo creo que no porque estamos diseñando un plan, un modelo que nos va a ayudar, yo creo que no porque a diferencia del pasado inmediato aquí no hay divorcio entre el nivel estatal y el nivel federal, sino todo lo contrario, hay coordinación, hay colaboración, como debe ser en cualquier país, yo creo que no porque las condiciones son muy diferentes a aquella época que fue muy lamentable y triste, yo creo que vamos a tener buenos resultados y ustedes acaban de ver el informe que estoy presentando, en donde en los siete y ocho delitos de alto impacto estamos debajo de la media nacional, en donde en los ocho delitos de alto impacto hemos tenido reducción".

Cuéllar Montoya afirmó que según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se encuentra en el lugar número 11 en el país, "es decir, entre los 11 estados con menos incidencia delictiva, es decir, entre los 11 estados más seguros".

Destacó que Tamaulipas es el segundo entre los estados fronterizos más seguros de México.