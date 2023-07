Suman 29 los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Reynosa

A-AA+

REYNOSA, Tamps., julio 21 (EL UNIVERSAL).- Con el hallazgo de una osamenta asciende a 29 cuerpos encontrados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas en el cementerio clandestino en la colonia Fuentes Sección Lomas en Reynosa donde además, se detectaron varillas en forma de "T" donde se presume, se encuentran más fosas.

José Andrés Méndez miembro de este colectivo, aseguró que se trata de 28 restos, sin embargo, el titular de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, dio a conocer el pasado 17 de julio, que se habían encontrado 28 cuerpos en 15 fosas, por lo que con la osamenta, sumarían ya 29.

Méndez, quien dijo buscar a su hermana desde hace 10 años lo que además lo orilló a estudiar criminología y un posgrado en ciencias forenses.

"Estudié para poder identificar viva o muerta a mi hermana y que otro especialista no me quiera ver la cara como a muchos que les han dicho que sí son sus familiares y no son, entregan unos por otros, por eso estamos aquí. El alcalde Carlos Peña nos envió personal de Servicios Primarios para desmontar y retirar basura, fueron ellos los que detectaron los restos óseos, columna vertebral, pelvis y sacro expuestos a la orilla del canal".

Dijo que durante los 8 días que han estado trabajando, han sido cuidadosos para detectar y recopilar los restos, sin embargo, esta osamenta se encontraba sobre la maleza, prácticamente a la entrada del predio donde han detectado las fosas.

"El día de ayer se comunicó el Comisionado Jorge Macías para coordinar la búsqueda, ellos nos decían que tenían el conocimiento de que la Fiscalía ya estaba aquí, sin embargo, le reiteramos que no es así, que por eso solicitamos la presencia, coordinamos para que vivieran peritos en antropología, arqueología, así como el apoyo de caninos y drones para ver si se ha removido la tierra en el predio".

Mencionó que llegó personal de Derechos Humanos de Tamaulipas y que esperan, también arribe personal del Ministerio Público, algún psicólogo y un asesor victimal.

"Los necesitamos porque es un delito continuado que no prescribe, sabemos que están de vacaciones, pero se nos ha dicho que acudirá personal, ahorita sólo la Guardia Estatal nos ha brindado seguridad durante estos 8 días en que hemos estado trabajando, queremos que hagan el procesamiento como tal, encontramos varillas en forma de T y pensamos que se trata de más fosas".

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía que pueda donar agua, víveres, herramienta y trajes de bioseguridad para que el colectivo pueda seguir trabajando en el predio que se encuentra a orillas del canal Guillermo Rodhe en Reynosa, Tamaulipas.

Dan 24 horas a Fiscalía para que resguarden y procesen cementerio clandestino

Un plazo de 24 horas dio el Juez Séptimo de Distrito en Reynosa a la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas para que resguarden y procesen el cementerio clandestino.

Geovanni Barrios Moreno, titular del colectivo Justicia Tamaulipas, interpuso un amparo ya que dijo, no hay otra forma más impactante de revictimizar a una persona, que tenerlos a ellos mismos exhumando los cuerpos con la probabilidad de que alguno de ellos, sea su familiar desaparecido.

"Esto no debería suceder, que otra forma más impactante de revictimizar a un familiar que tenerlos a ellos mismos exhumando los cuerpos con la probabilidad que puedan sacar algún cadáver que pertenece a su familiar desaparecido, imagínate a un padre o madre sacando el cuerpo de su hijo, esto es lamentable".

Por ello dijo, acudió a un juez federal ya que es el último recurso que se tiene dentro de la esfera jurídica constitucional para que las autoridades hagan su trabajo.

"El juez federal es el único que existe para que ordene a las demás autoridades que realicen las diligencias necesarias para que se sancione a los responsables. Estamos señalando al Fiscal de Justicia de Tamaulipas, a la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada, a la Antisecuestros, Policía Investigadora, porque ellos deberían estar aquí desde el momento en que supieron que se estaban exhumando cuerpos, debieron resguardar el área para que no se contaminara y llevar de forma continua la exhumación de cuerpos, llevarlos a Semefo para su identificación genética y aperturar las carpetas de investigación por homicidio porque fueron asesinadas".

Sin embargo, hasta el momento explicó Geovanni Barrios, no hay ninguna autoridad presente que le dé cumplimiento a lo que dijo el juez, por lo que no descansará hasta que se dé seguimiento y se sancione.

"Me llama la atención que no se haya dado cumplimiento, tienen 24 horas, a como son ellos, van a esperar el último minuto para poder cumplir sus obligaciones constitucionales. Exigimos que la Fiscal Especializada en desapariciones como el Comisionado de Búsquedas se separen de sus cargos, han demostrado que son unos inútiles para cumplir con sus obligaciones, hoy un juez podría pedir la separación ya que desde el viernes pasado tuvieron conocimiento y no se han presentado, sólo la Policía Estatal ha estado tratando de proteger a las familias.