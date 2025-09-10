logo pulso
Suman 3 muertos y 70 heridos tras explosión de pipa en CDMX

La volcadura de una unidad de Grupo Tomza en el Puente de la Concordia provocó un incendio que afectó a 28 vehículos

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 07:54 p.m.
A
Emergencia por explosión de pipa en Iztapalapa.

Emergencia por explosión de pipa en Iztapalapa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este miércoles que el saldo por la explosión de una pipa de gas que volcó en el Puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México, es de tres personas fallecidas, 70 lesionadas y 28 vehículos siniestrados.

De acuerdo con la mandataria, la unidad involucrada pertenece a la empresa Silsa, subsidiaria de Grupo Tomza. Autoridades capitalinas detallaron que el incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia, que continúan trabajando en el enfriamiento de la zona para evitar nuevos riesgos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que en aproximadamente tres horas se prevé la reanudación del tránsito en las vialidades que conectan Calzada Ignacio Zaragoza, la autopista México-Puebla y el Eje Ermita Iztapalapa, las cuales permanecen cerradas desde la volcadura para facilitar las labores de atención.

Paramédicos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional y personal de Protección Civil se desplegaron en la zona para atender a las víctimas, trasladando a los heridos de mayor gravedad a hospitales cercanos.

Vecinos relataron que la explosión se escuchó “como un trueno” y generó pánico entre los habitantes, quienes fueron desalojados de manera preventiva.

Clara Brugada expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y aseguró que su administración trabajará de manera coordinada con el Estado de México para atender a los afectados y esclarecer las causas del accidente.

Pleno del TEPJF quita magistratura a Ruiz Contreras

