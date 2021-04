Suman 36 vuelos cancelados por bloqueo al aeropuerto de Oaxaca

El acceso al aeropuerto de Oaxaca está a pocos metros, al otro lado de una hilera de autobuses de transporte público dispuestos precisamente como una barrera para impedir que alguien entre. También custodian la entrada algunos conos anaranjados y un grupo de jóvenes con el rostro cubierto que han decidido que de esta tierra, nadie se va a ir sin escucharlos.

No es ni medio día y el calor ya derrite. Es mucho más si se lleva a cuestas equipaje, ropa de viaje y hasta sillas de ruedas. Y sobre todo si pasan los minutos sin saber si tras intentar dialogar, los inconformes dejarán pasar a las decenas de turistas y pasajeros que aguardan de este lado de la frontera improvisada, con la esperanza de abordar sus vuelos. Nada, no hay manera de convencerlos. Ayer (lunes 26 de abril), nadie surcó los cielos de Oaxaca.

Lo que inició un día antes como una protesta de jóvenes que aseguran ser alumnos de Escuelas Normales de Oaxaca se convirtió en un bloqueo de más de 24 horas en los accesos del Aeropuerto Internacional de Xoxocotlán, en la capital, que dejó varados a cientos de personas, entre turistas y locales.

El saldo oficial, con corte a las 5:30 de la tarde de este lunes, sumaba 36 vuelos cancelados, nacionales e internacionales, de aerolíneas como Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, United y American Airlines, con destinos como la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California; e incluso Dallas y Houston, Texas, ciudades de Estados Unidos, según informó Aeropuertos del Sureste, la empresa que administra esta terminal aérea.

"Traje a toda mi familia, llevo meses diciéndoles que Oaxaca es muy bonito, no sólo por sus playas, también por su arte, su comida y sus paisajes. Hoy no podemos tomar nuestro vuelo de regreso", dice Alejandro L., uno de los turistas que se quedó, por la fuerza, en espera del regreso.

Días de protestas

La razón de que los normalistas de Oaxaca decidieran que bloquear los accesos del aeropuerto internacional sería una forma adecuada de protestar llevaba más de 14 días cocinándose. Durante ese tiempo, los jóvenes se han manifestado en distintos puntos de la capital con resultados similares: la respuesta del gobierno estatal de que ya se atendieron sus exigencias y su decisión de continuar con las movilizaciones.

Según lo poco que han dicho los normalistas, su exigencia principal es la contratación, sin condiciones, de toda la generación de egresados este 2021, así como una serie de peticiones sobre el proceso de admisión que se implementa tras la pandemia. Lo anterior, pese a que las autoridades educativas estatales han informado que dicha solicitud escapa de sus atribuciones y su insistencia de que se ha cumplido a totalidad con su pliego petitorio.

"El Gobierno del Estado ha actuado de manera respetuosa, responsable y mediante el diálogo (...) por lo que en la atención a las solicitudes de estudiantes normalistas y en el ámbito educativo no hay ningún tema pendiente", afirmaron este lunes las autoridades de Oaxaca mientras los turistas esperaban.

Según el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) se ha cumplido "en tiempo y forma" con cada una de las peticiones que los estudiantes han expuesto en las mesas de trabajo que se han realizado con representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirigencia sindical del magisterio.

Como parte de dichos acuerdos, asegura, se ha contratado al 100% de los egresados de las generaciones 2018 y 2019, y ya inició el proceso de contratación de la generación 2020 ya titulada, con una inversión anual por generación contratada de 197 millones de pesos.

Sin embargo, sobre los alumnos que egresarán este año la dependencia señala que hay una ruta establecida que garantiza la contratación del 100% de la totalidad de los docentes recién graduados, pero "a través de una convocatoria pública a la que concurren aspirantes en igualdad de condiciones".

Esa, insiste, es la única forma de ingresar al Servicio Profesional Docente, pues los mecanismos son establecidos por el Gobierno Federal. La respuesta no convence a los normalistas.

"Nos estás perjudicando"

"Yo soy médico y tengo que estudiar y hacer un examen contra 50 mil personas para un pinche plaza de especialidad, no estoy haciendo una huelga para que me den un lugar, me pongo a estudiar", les grita a los normalistas con enojo y acento regio una joven con maleta en mano y desesperación en el rostro.

"Nos estás perjudicando, aunque no nos insultes, nos estás perjudicando, y a gente mayor. Así como te están perjudicando a ti, tú nos estás perjudicando a nosotros", completa su acompañante ante los intentos de los jóvenes de explicar por qué les impiden el acceso.

Consultado por EL UNIVERSAL, Juan Pablo García-Luna, administrador del Aeropuerto Internacional de Oaxaca informa que la cancelación y las demoras en estos vuelos aún será indefinida, en función de hasta cuándo mantengan el bloqueo los normalistas y mientras esté activo el Aviso a Navegantes A2042/21 (Notam, por las siglas en inglés de Notice To Airmen).

También explica que tendrán que ser las aerolíneas las que lleguen a un acuerdo con los pasajeros para restituirles el daño económico por la pérdida de los vuelos, de acuerdo con sus políticas.

"A todo el turismo, a tu misma ciudad. A los extranjeros los están afectando, ya no van a querer venir aquí", les gritan las jóvenes regias a los normalistas.